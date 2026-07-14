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挪威國家隊在2026年美加墨世界盃8強賽中不敵英格蘭遭到淘汰後，全隊於當地時間13日飛抵首都奧斯陸。當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）下飛機時，手裡卻抱著一隻引人注目的「浣熊玩偶」，立刻搶走所有鎂光燈焦點，這支賣價達560英鎊的「吉祥物」，意外在網路上掀起熱烈討論。綜合挪威媒體《VG》與英國《太陽報》報導，當哈蘭德降落於奧斯陸機場時，大家原以為目光會聚焦在他這位超級球星身上，沒想到全場的焦點全被他左手抱著的「四隻腳小夥伴」給奪走。據悉，這隻帶有標本風格的浣熊玩偶，是哈蘭德先前在美國德州達拉斯一家名為「狂野比爾（Wild Bill's Western Store）」的西部特色商店所購買。這件奇特的紀念品要價不斐，價值高達560英鎊（約合為750美元），官方名稱為「威士忌浣熊H-MT-F」。除了這隻浣熊，哈蘭德當時還在店裡大肆採購了牛仔帽、牛仔靴、皮帶扣以及特色T恤。雖然挪威最終無緣四強，但這隻浣熊似乎陪伴了球隊度過大半個賽事旅程。挪威中場隊友貝格（Patrick Berg）在受訪時笑著透露：「牠一直跟著我們一起旅行。我不知道牠到底是他（哈蘭德）的，還是別人的。總之，從這家飯店到那家飯店、從這座城市到那座城市，牠就這樣一路跟著我們移動。我只能說，牠就像是一個小小的幸運符。」哈蘭德在球場上猶如一台冷血的進球機器，私下卻緊緊抱著一隻毛茸茸的浣熊玩偶，這種極具反差萌的隨性行徑立刻戳中了大批粉絲的心。許多網友紛紛在社群平台上熱情留言：「每次看見哈蘭德，我就更喜歡他一點」、「之前看他為曼城踢球，只覺得這人挺有意思；經過這屆世界盃，他整個人氛圍感直接拉滿」、「哈蘭德從德州帶回這隻浣熊玩偶，是我近期見過最暖心、最有意思的曬紀念品行為」、「這人也太可愛了吧」、「誰能不喜歡他啊？」