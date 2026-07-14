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台股昨（13）日出現補漲態勢，但尾盤仍不敵賣壓，維持平盤。美國總統川普對伊朗發動攻勢，並且揚言接管荷莫茲海峽，收取過路費，美股四大指數全數收黑。台股今（14）日一早出現跌勢，開盤為45,364.40點，下跌16.1點，勉強守住平盤。9時13分，台股頹勢未變，跌595.39點，失手4萬5000點關卡。台積電昨收2440元，今開盤跌至2410元，跌30元，跌幅1.23%。川普開始對伊朗發動連續第三晚空襲，他在Truth Social發文宣布，美國將恢復對伊朗的封鎖，並對經由荷莫茲海峽運送的貨物收取20%過路費，國際油價聞訊飆漲逾9%。伊朗戰爭惡化下，美股四大指數同步收黑，道瓊工業指數下跌0.26%，收52,498.64點；那斯達克指數下跌1.55%，收25,873.18點；標普500指數下跌0.79%，收7,515.34點；費城半導體指數下跌4.32%，收12,407.10點。受到美股牽連，台指期盤後收在45,058點、下跌507點；台積電ADR下跌2.89%，以 7月13日新台幣匯市收盤價32.170元計算，相當台股台積電每股為 2712.45元，較台北交易股票溢價率為11.29%；