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2026世界盃四強戰即將登場，法國將與西班牙爭奪決賽門票，而比賽最大焦點，無疑是兩大新世代巨星法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）與西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal）的正面對決。兩人過去兩年在國家隊與俱樂部已多次交手，雖然姆巴佩個人數據更亮眼，但真正攸關冠軍的淘汰賽，亞馬爾竟保持著「全勝紀錄」。這將是兩人生涯首度在世界盃碰頭，也是第11次交手。自從姆巴佩2024年加盟皇家馬德里後，他與效力巴塞隆納的亞馬爾便成為西班牙國家德比的新世代對決，加上國家隊賽事，兩人近年已累積10次碰面。若以整體戰績來看，亞馬爾占盡上風，10次對決拿下8勝，尤其在淘汰賽更是5戰全勝，包括2024年歐洲國家盃四強，當時年僅16歲的亞馬爾轟入驚天世界波扳平比分，率西班牙2：1淘汰法國，最終奪冠。2025年歐洲國家聯賽四強中，雙方上演9球瘋狂對攻大戰，西班牙5：4再度擊落法國，亞馬爾梅開二度。2025、2026年西班牙超級盃決賽，都由亞馬爾笑到最後、以及國王盃決賽雙方激戰至延長賽，巴薩3：2力克皇馬，亞馬爾單場送出2次助攻。不過來到2026年世界盃，雙方狀態卻呈現不同風貌。姆巴佩本屆賽事火力全開，目前已攻進8球，與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）並列射手榜第一，不僅有機會爭奪金靴獎，也持續刷新世界盃歷史進球紀錄。若法國順利闖進決賽，他也將連續3屆世界盃殺進冠軍戰。反觀亞馬爾受到傷勢影響，本屆僅有1球進帳，但他依然是西班牙不可動搖的主力。談到外界關注自己進球數偏少時，他則顯得相當淡定。「我一點都不會因為沒進球而感到沮喪。」亞馬爾表示，「2024年歐洲國家盃我也只進1球，但最後還是拿下冠軍。如果這次能贏得世界盃，我相信沒有人會在意我到底進了幾球。」雖然姆巴佩在兩人歷次交手中累積9球，進球數還略高於亞馬爾，但真正決定勝負的淘汰賽，他始終無法突破亞馬爾這道關卡。如今世界盃四強舞台，姆巴佩終於迎來改寫紀錄的最佳機會。若能率領法國擊敗西班牙，不僅可終結對亞馬爾淘汰賽0勝5敗的尷尬紀錄，更將率領「高盧雄雞」挺進決賽，朝生涯第二座世界盃冠軍邁進。至於即將滿19歲的亞馬爾，則希望延續自己在淘汰賽「逢姆巴佩必勝」的神奇紀錄，帶領西班牙再次擊敗法國，挑戰隊史第2座世界盃冠軍。