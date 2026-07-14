我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃八強賽英格蘭擊敗挪威的比賽中，出現了一起「球是否擊中轉播攝影機纜線」的巨大爭議。近日英國廣播公司（BBC）釋出了一段3D模擬圖形畫面，似乎顯示球確實碰到了纜線，該影片在社群網路上瘋傳並引發軒然大波。對此，國際足總（FIFA）正式出面回應並駁斥此說法。挪威主帥索爾巴肯（Stale Solbakken）對此表示，球肯定有碰到纜線，他們板凳席上所有人的說法都一樣。針對這起爭議，FIFA此前已公開足球內建感測器的聲波圖表數據，並發表聲明強調：「沒有任何證據顯示球碰觸到纜線並改變軌跡。」然而，隨著BBC的3D畫面在網路上引發新一波質疑，FIFA特別向挪威媒體《TV 2》做出進一步解釋：「BBC的3D圖形是基於光學追蹤數據製作的，他們並未獲取足球內建感測器的數據，也沒有球場的校準數據。這意味著，特別是當球在空中飛行時，BBC的畫面精準度並不如FIFA所使用的技術。」此外，FIFA也向德國體育媒體《sportschau.de》發出聲明，強調從爭議攝影機的畫面中可以清楚看出，該攝影機並沒有發生任何晃動或移動，極力希望能平息這次爭議。儘管FIFA極力滅火，挪威方面仍難以接受。挪威主帥索爾巴肯在賽後記者會上對此問題表達了強烈不滿：「球就是碰到了纜線，然後直接垂直落下，這毫無爭議。FIFA應該要承認這一點。這種事非常罕見，主審在比賽當下沒看到可以理解，但VAR如果沒有花時間仔細確認球的軌跡，是不可能做出正確判斷的。」索爾巴肯進一步補充：「當時站在那個位置看清楚一切的是守門員尼蘭德（Orjan Nyland）。雖然我第一時間沒看清楚，但板凳席上所有人說的都一樣。然而事已至此，我們也無能為力了。」挪威著名足球記者兼評論員彼得·韋蘭對此也感到無奈，他表示：「現在的情況是，有一項科技（BBC的3D模擬）顯示有事情發生，但另一項科技（FIFA的感測器）卻說什麼都沒發生，我們到底該相信什麼？」這場爭議的最終結果已無法改變，晉級的英格蘭將於15日（台灣時間16日）的準決賽迎戰阿根廷，而挪威則只能抱憾打包回國，但挪威全隊與球迷心中的不甘與疑惑，短期內恐難以平息。