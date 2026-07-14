美國、伊朗戰事升溫，阿拉伯聯合大公國國防部14日證實，2艘隸屬阿聯的油輪，在荷姆茲海峽遭到伊朗飛彈攻擊，造成1名印度籍船員喪生，另有8人受傷。與此同時，伊朗武裝部隊則宣稱擊落一架美軍MQ-1無人機。
根據《美聯社》報導，阿聯國防部指出，被攻擊的油輪為蒙巴薩號（Mombasa）、巴希亞號（Al Bahiyah），當時它們正駛在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）南向航道、阿曼領海內。
攻擊導致2艘油輪起火，雖然火勢已獲得控制，但除了死去的印度船員，8名傷者中，有4人傷勢嚴重，阿聯國防部透露，傷者包括印度籍與烏克蘭籍船員，譴責伊朗公然攻擊的行為，強調阿聯保有全面反擊的權利，並將採取一切必要措施，保護其領土、公民和居民。
伊朗反擊美軍，MQ-1無人機據報被擊落
伊朗《法爾斯通訊社》宣稱，一架美軍MQ-1無人機，當地時間週一深夜在荷姆茲海峽上空，被伊朗伊斯蘭革命衞隊的防空系統擊落。
伊朗軍隊透過聲明表示，針對違背承諾的敵人侵略行為，伊朗的防禦性打擊，也將根據敵方的惡行調整。
伊朗軍隊強調，對於美國近期持續的挑釁和侵為，伊朗不排除對駐科威特美軍的通訊系統、燃料儲存、愛國者防空系統、控制塔等設施實施打擊。
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攻擊導致2艘油輪起火，雖然火勢已獲得控制，但除了死去的印度船員，8名傷者中，有4人傷勢嚴重，阿聯國防部透露，傷者包括印度籍與烏克蘭籍船員，譴責伊朗公然攻擊的行為，強調阿聯保有全面反擊的權利，並將採取一切必要措施，保護其領土、公民和居民。
伊朗反擊美軍，MQ-1無人機據報被擊落
伊朗《法爾斯通訊社》宣稱，一架美軍MQ-1無人機，當地時間週一深夜在荷姆茲海峽上空，被伊朗伊斯蘭革命衞隊的防空系統擊落。
伊朗軍隊透過聲明表示，針對違背承諾的敵人侵略行為，伊朗的防禦性打擊，也將根據敵方的惡行調整。
伊朗軍隊強調，對於美國近期持續的挑釁和侵為，伊朗不排除對駐科威特美軍的通訊系統、燃料儲存、愛國者防空系統、控制塔等設施實施打擊。
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