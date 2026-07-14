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香港電影製片施南生昨（13）日在養和醫院過世，享壽75歲，前夫徐克陪伴她到最後一刻，步出醫院受訪時，徐克直呼施南生從2022年開始免疫能力衰退，這麼多年來都積極與病魔對抗，直到最近免疫能力嚴重下降，導致器官衰竭，「但她堅持走到生命最後一刻。」徐克於13日晚間11點30分離開養和醫院，他接受媒體訪問時透露，施南生自從2022年開始，身體的免疫能力衰退，這麽多年來她都用頑強的生命力跟病魔對抗，「直到最近，她身體的免疫能力嚴重的衰退，所以令那些病毒嚴重感染她身體，導致好多器官都衰竭，所以入院，她一定堅持到生命最後一刻。」徐克說，施南生最後一程，身邊有親戚朋友、家人陪伴，是很安詳的離開，「她跟家人都一直好感激大家，對她的關注、支持及祝福。她希望大家對她的離別，那種難過及思念，變成一種力量及溫暖，去接受她的告別。希望她安息以及精神永遠跟我們在一起。謝謝。」