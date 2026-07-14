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▲台股ETF股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，預計今（14）日有7檔將發放股利預估逾244.66億元，預估共有21萬68305位受益人。（圖／試算參考，資料來源CMONEY、2026/7/13）

受到颱風影響交易日順延，7檔台股ETF今（14）日同步發放現金股利，包括00918、00929、00896、00994A、00934、00728等合計金額估逾244.66億元，共有約216.8萬名受益人迎接股息入帳。其中，群益台灣精選高息（00919）一口氣配發179.91億元，規模居冠，133.6萬名受益人平均每人可領約13,460元。群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔震盪下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍須在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF是穩健投資首選。