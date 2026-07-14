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百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯自創品牌「HAHABABY」近日捲入涉嫌抄襲風波，遭網友整理多款商品，質疑與日本、韓國等品牌設計高度相似，事件延燒多日仍持續發酵。如今又有網友翻出蔡阿嘎2023年赴日本旅遊時的舊影片，夫妻倆逛日本知名品牌SOU・SOU門市時的對話，再度掀起熱議，不少人直呼「現在回頭看真的很諷刺」。蔡阿嘎2023年8月曾分享夫妻倆造訪日本京都品牌SOU・SOU青山店的影片，片中直言這是二伯最喜歡的品牌之一，還開玩笑問：「什麼時候要聯名啊？HAHABABY要聯名一波。」二伯則透露，自己一直很喜歡SOU・SOU的花布設計，但因為品牌服飾多採日式傳統版型，尺寸對她來說偏大，因此平常不太會購買。影片中，二伯看到店內商品時興奮表示「我都想要」，蔡阿嘎則笑回：「妳自己出就好啦。」另一段畫面中，蔡阿嘎拿起店內商品，也笑說：「你自己出就好啦。」當時只是夫妻間的玩笑話，如今隨著HAHABABY陷入抄襲爭議，相關片段再次被翻出，遭不少網友視為新的討論焦點。由於近期網友比對指出，HAHABABY多款商品與SOU・SOU設計元素相似，因此這段舊影片曝光後，再度引發大量留言。有網友表示，「明明這麼喜歡這個品牌，卻還做出相似設計，真的很失望」、「我也是這麼想的明明這麼喜歡這個牌子，東西出的那麼相似，一定是知道的…..」。