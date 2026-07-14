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英格蘭先發門將皮克福德（Jordan Pickford）出席世界盃準決賽的賽前記者會，展望即將到來的「英阿大戰」。面對記者提問阿根廷球王梅西（Lionel Messi）本屆賽事12碼罰球紀錄不佳一事，皮克福德展現了高度的尊重，強調這完全不會影響梅西的發揮，而英格蘭也已準備好在場上用足球實力說話。畏縮針對梅西在本屆世界盃已兩次罰丟12碼罰球，這是否會為英格蘭帶來額外的防守信心？皮克福德對此不敢輕敵：「我不清楚他職業生涯中罰過多少12碼罰球，但只要一名球員持續主罰，世界上沒有人能保持100%的成功率。對於像梅西這樣的頂級球員來說，這不會對他造成什麼影響，他只會繼續做好自己。」皮克福德也霸氣宣告：「如果真的到了那個時刻，那將是我和他的對決，我會盡全力完成我的撲救。他的12碼紀錄絕對不會讓他感到畏縮。」賽前外界的討論焦點大多圍繞在「英格蘭該如何阻止梅西」，但皮克福德提醒，阿根廷同樣必須設法應付貝林漢姆（Jude Bellingham）與肯恩（Harry Kane）等英格蘭球星的攻勢。皮克福德表示：「每個人都會談論梅西，因為他是歷史上最偉大的球員之一。但你不能忽視我們在進攻端、防守端以及團隊精神上所擁有的天賦。我們同樣擁有很多才華洋溢的球員，且具備強大的韌性，這讓我們成為一支難以被擊敗的優秀球隊。」英阿大戰歷史恩怨豐富，其中1998年世界盃西蒙尼（Diego Simeone）導致貝克漢（David Beckham）被紅牌罰下更是經典一幕。面對阿根廷時常在比賽中運用的小動作與盤外招，皮克福德對球隊的紀律深具信心。他強調：「我們沒有捲入任何衝突或類似的事情。除了賈雷爾（Jarell）的紅牌外，我們沒有任何停賽，也沒有累積第二張黃牌的狀況。這恰恰顯示了我們的心態，無論判罰是否有利，我們都不會被對手纏住，只會重新調整並繼續投入比賽，用足球本身來說話。」