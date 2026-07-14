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🔹全壘打大賽首輪結果🔹

排名 球員 球隊 全壘打數 1 康崔拉斯（Willson Contreras） 紅襪 13轟 1 沃克（Jordan Walker） 紅雀 13轟 3 卡米內羅（Junior Caminero） 光芒 12轟 4 舒瓦伯（Kyle Schwarber） 費城人 10轟 5 村上宗隆 白襪 9轟 6 哈波（Bryce Harper） 費城人 8轟 6 卡格里昂（Jac Caglianone） 皇家 8轟 8 萊斯（Ben Rice） 洋基 7轟

2026年大聯盟眾全壘打大賽，於今（14）日在費城費城人主場盛大登場。今年寫下驚奇、帶領連3年百敗的芝加哥白襪隊高居美中龍頭的「村神」村上宗隆，迎來生涯首次全壘打大賽。在改制後的「揮棒限制制」下，村上宗隆在首輪20次揮棒中敲出9支全壘打，其中更包含一發飛越右外野二層看台、遠達466英尺的超大號全壘打。可惜最終未能擠進前4名，抱憾止步第一輪。賽後村上宗隆受訪時笑說：「真的超緊張，不過只要不是最後一名，我覺得還算可以接受啦。」現年26歲的村上宗隆，今年挑戰大聯盟首年就展現驚人怪力，在前半季僅出賽60場，就繳出.232打擊率、42分打點與20發全壘打的傲人成績，更是白襪隊今年鹹魚翻身、躍居美聯中區榜首的頭號功臣。雖然他在5月底因右大腿後側肌群拉傷進入傷兵名單、直到本月10日才剛復出，但他坦言：「今年全壘打大賽從『時間制』改為『揮棒次數制』，體力消耗大減，這是我決定參賽的關鍵。」本屆全壘打大賽改採全新「揮擊制」，每位球員首輪固定20次揮棒，比拚全壘打數，前4名晉級準決賽。作為繼2021年大谷翔平以來、睽違5年再度登上全壘打大賽舞台的日本打者，村上宗隆在賽前練打時狀態火熱，32次揮棒就敲出14轟、包含一波3連轟。當正式踏上打擊區，由白襪隊餵球捕手西亞拉（Luis Sierra）負責餵球時，現場緊繃的氣氛仍讓村上宗隆感受到大聯盟的震撼教育。他慢慢找回節奏，並在第 8 次揮棒時，將球狠狠拉向右外野二層看台，這發飛行距離高達466英尺（約142公尺）的超大號全壘打頓時讓全場球迷的驚呼連連。可惜的是，村上宗隆在最後階段未能再把全壘打數推高，尤其在第20次揮棒未能咬中球心時，他更在打擊區上遺憾地發出「哇啊啊啊」的大叫。最終，他以20揮、9轟的成績暫居第三。隨後登場的強敵如林，包括地主費城人球星舒瓦伯（Kyle Schwarber）在全場瘋狂歡呼下敲出10轟把他擠下去，而前四名門檻最終由紅襪隊康崔拉斯（William Contreras）的13轟、紅雀隊沃克（Jordan Walker）的13轟等人築起高牆。賽後，滿頭大汗的村上宗隆接受《NHK BS》現場連線採訪，笑著表示：「真的超級緊張。本來以為只有20次揮棒體力沒問題，但打完真的累翻了。最後那一球是獎勵球，心理壓力更大，結果沒打好。不過，只要不是最後一名，我覺得還算可以接受啦。」村上宗隆接著說：「我知道敲9轟大概就沒機會晉級了，大家真的都太會打了，世界的牆壁還是很高。雖然很悔恨，但真的非常享受這個舞台。謝謝大家一大早就起床為我應援，接下來的正規賽季我會繼續加油，下次有機會我也想再挑戰。」