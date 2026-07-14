趁暑假到日本遊玩？皮克敏手遊《Pikmin Bloom》即將舉辦「漫步各地：橫須賀Pikmin Bloom Tour」活動，這是以2023年官方在神奈川縣橫須賀舉辦的Pikmin Bloom Tour為靈感，打造的散步路線。此活動需要花費金幣購買票券，完成散步路線後會得到明信片、金色花盆。
到橫須賀欣賞海岸風光 拿12個金色花盆
皮克敏官方指出，將從7月17日（周五）開始到2026年12月31日為止，在日本神奈川縣橫須賀舉辦「漫步各地：橫須賀Pikmin Bloom Tour」活動，該活動是以2023年「Pikmin Bloom Tour 2023：橫須賀」為靈感，玩家們可以重溫當時的現場活動，新玩家也能體驗這條路線浪漫的海岸風光。
完成滑動7個地點，將可獲得12地點的明信片、金色花盆，並且得到一個當地的活動徽章。雖然這次「漫步各地：橫須賀Pikmin Bloom Tour」活動是以2023年的活動為靈感，不過獎勵、特殊地點等，跟2023年不是完全相同。另外，金幣兌換的漫步各地票券沒有使用期限。
什麼是「漫步各地」？
漫步各地是一項常設活動，帶領玩家重溫過去現場活動的步行路線，只要在當地活動入口，用金幣兌換該活動的指定票券，就能在想參加的時候隨時參加。漫步各地活動每年可參加一次，而且每次都能得到一個當地活動徽章。
得到票券之後，進入活動相關的特殊地點範圍內，並點擊該地點，就會消耗票券開始活動，玩家必須親自到現場才能參加活動，不能線上參加。每次活動開始後，將持續到當年12月31日23時59分，玩家可從每個特殊地點及任務個領取一次獎勵，到了隔年的1月1日凌晨0時0分可以再次購買票券，並且重新參加。
「Pikmin Bloom Tour 2023：橫須賀」相關資訊
活動時間：2026年7月17日（周五）9時到2026年12月31日23時59分。（皆為當地時間）
票券價格：700金幣
任務：滑動7個特殊地點
獎勵：12個地點的明信片、金色花盆。只需要滑動7個特殊地點就能得到12個獎勵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
皮克敏官方指出，將從7月17日（周五）開始到2026年12月31日為止，在日本神奈川縣橫須賀舉辦「漫步各地：橫須賀Pikmin Bloom Tour」活動，該活動是以2023年「Pikmin Bloom Tour 2023：橫須賀」為靈感，玩家們可以重溫當時的現場活動，新玩家也能體驗這條路線浪漫的海岸風光。
完成滑動7個地點，將可獲得12地點的明信片、金色花盆，並且得到一個當地的活動徽章。雖然這次「漫步各地：橫須賀Pikmin Bloom Tour」活動是以2023年的活動為靈感，不過獎勵、特殊地點等，跟2023年不是完全相同。另外，金幣兌換的漫步各地票券沒有使用期限。
漫步各地是一項常設活動，帶領玩家重溫過去現場活動的步行路線，只要在當地活動入口，用金幣兌換該活動的指定票券，就能在想參加的時候隨時參加。漫步各地活動每年可參加一次，而且每次都能得到一個當地活動徽章。
得到票券之後，進入活動相關的特殊地點範圍內，並點擊該地點，就會消耗票券開始活動，玩家必須親自到現場才能參加活動，不能線上參加。每次活動開始後，將持續到當年12月31日23時59分，玩家可從每個特殊地點及任務個領取一次獎勵，到了隔年的1月1日凌晨0時0分可以再次購買票券，並且重新參加。
「Pikmin Bloom Tour 2023：橫須賀」相關資訊
活動時間：2026年7月17日（周五）9時到2026年12月31日23時59分。（皆為當地時間）
票券價格：700金幣
任務：滑動7個特殊地點
獎勵：12個地點的明信片、金色花盆。只需要滑動7個特殊地點就能得到12個獎勵。