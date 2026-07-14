香港影壇傳奇製作人、資深電影人施南生7月13日於香港養和醫院辭世，享壽75歲。施南生創立的「電影工作室有限公司」發布聲明證實死訊，指出她自2022年起飽受免疫系統疾病所苦，近月因細菌感染引發多重器官衰竭，最終在家人及親友陪伴下安詳離世。南門綜合醫院曾發文介紹免疫系統疾病，表示若免疫系統失衡，就可能會對自己的身體展開攻擊，也可能對外來病原毫無抵抗能力。
施南生2022年起罹患免疫系統疾病 細菌感染引發多重器官衰竭病逝
施南生創立的「電影工作室有限公司」發表聲明指出，施南生自2022年起便飽受免疫系統疾病困擾，健康狀況一直未見好轉。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間8時51分，在香港養和醫院安詳辭世，享壽75歲。
聲明表示，施南生離世時神情平靜，後續告別式及追思會相關安排將於近日公布，目前家屬正低調辦理治喪事宜。
徐克還原施南生抗病歷程！盼精神永遠與大家同在
徐克13日在養和醫院外受訪時難掩悲傷，回憶施南生自2022年開始免疫能力逐漸衰退，多年來始終靠著堅強生命力與病魔對抗。他表示，近期施南生免疫力進一步惡化，因病毒嚴重感染全身，引發器官衰竭才緊急住院。
徐克說，施南生「一定堅持到生命最後一刻」，在親朋好友及家人的陪伴下平靜告別大家，也向前妻獻上最後祝福，希望她能夠安息，「精神永遠跟我們在一起」。
免疫系統疾病是什麼？恐攻擊自己、無力抗感染
南門綜合醫院曾指出，免疫系統原本負責辨識並抵禦病毒、細菌、寄生蟲等外來病原，是人體重要的防禦機制。但當免疫系統失衡時，可能誤將自身正常細胞視為敵人發動攻擊，形成自體免疫疾病；若免疫功能過弱，則容易反覆受到感染。
免疫系統疾病兩大類型
🟡自體免疫疾病：免疫系統攻擊自身器官與組織，引發慢性發炎及損傷。
常見疾病包括：
◼︎紅斑性狼瘡（SLE）
◼︎類風濕性關節炎（RA）
◼︎第一型糖尿病
◼︎多發性硬化症（MS）
◼︎橋本氏甲狀腺炎、葛瑞夫氏病等甲狀腺疾病
◼︎乾燥症候群
🟡免疫缺陷疾病：免疫系統無法有效抵禦病原體，患者容易反覆感染。
常見疾病包括：
◼︎愛滋病（AIDS）
◼︎原發性免疫缺陷疾病
◼︎嚴重合併免疫缺陷症（SCID，俗稱泡泡男孩症候群）
哪些因素可能誘發免疫系統疾病？
南門綜合醫院表示，目前確切病因仍未完全釐清，但普遍認為與基因、環境及生活習慣有關。
常見危險因子
🟡基因遺傳
◼︎家族有免疫疾病病史者，罹病風險較高。
◼︎紅斑性狼瘡、第一型糖尿病等都有遺傳傾向。
🟡環境因素
◼︎病毒或細菌感染（如EB病毒、流感病毒）
◼︎空氣污染、農藥及重金屬暴露
◼︎長期接觸紫外線、輻射或化學物質
🟡生活型態
◼︎高糖、高脂飲食增加慢性發炎風險
◼︎長期壓力過大
◼︎熬夜、睡眠不足導致免疫調節能力下降
如何避免罹患免疫系統疾病？醫師建議養成5大習慣
南門綜合醫院提醒，雖然部分免疫系統疾病目前仍無法完全預防或根治，但透過良好的生活習慣及規律治療，多數患者仍能有效控制病情，維持正常生活品質。
建議平時保持均衡飲食，多攝取富含Omega-3脂肪酸、抗氧化營養素及維生素D的食物，搭配規律運動、充足睡眠及適當紓解壓力，同時避免吸菸、過量飲酒，並定期接受健康檢查，及早發現、及早治療，有助降低疾病惡化風險。
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施南生創立的「電影工作室有限公司」發表聲明指出，施南生自2022年起便飽受免疫系統疾病困擾，健康狀況一直未見好轉。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間8時51分，在香港養和醫院安詳辭世，享壽75歲。
聲明表示，施南生離世時神情平靜，後續告別式及追思會相關安排將於近日公布，目前家屬正低調辦理治喪事宜。
徐克13日在養和醫院外受訪時難掩悲傷，回憶施南生自2022年開始免疫能力逐漸衰退，多年來始終靠著堅強生命力與病魔對抗。他表示，近期施南生免疫力進一步惡化，因病毒嚴重感染全身，引發器官衰竭才緊急住院。
徐克說，施南生「一定堅持到生命最後一刻」，在親朋好友及家人的陪伴下平靜告別大家，也向前妻獻上最後祝福，希望她能夠安息，「精神永遠跟我們在一起」。
免疫系統疾病是什麼？恐攻擊自己、無力抗感染
南門綜合醫院曾指出，免疫系統原本負責辨識並抵禦病毒、細菌、寄生蟲等外來病原，是人體重要的防禦機制。但當免疫系統失衡時，可能誤將自身正常細胞視為敵人發動攻擊，形成自體免疫疾病；若免疫功能過弱，則容易反覆受到感染。
🟡自體免疫疾病：免疫系統攻擊自身器官與組織，引發慢性發炎及損傷。
常見疾病包括：
◼︎紅斑性狼瘡（SLE）
◼︎類風濕性關節炎（RA）
◼︎第一型糖尿病
◼︎多發性硬化症（MS）
◼︎橋本氏甲狀腺炎、葛瑞夫氏病等甲狀腺疾病
◼︎乾燥症候群
常見疾病包括：
◼︎愛滋病（AIDS）
◼︎原發性免疫缺陷疾病
◼︎嚴重合併免疫缺陷症（SCID，俗稱泡泡男孩症候群）
哪些因素可能誘發免疫系統疾病？
南門綜合醫院表示，目前確切病因仍未完全釐清，但普遍認為與基因、環境及生活習慣有關。
常見危險因子
🟡基因遺傳
◼︎家族有免疫疾病病史者，罹病風險較高。
◼︎紅斑性狼瘡、第一型糖尿病等都有遺傳傾向。
🟡環境因素
◼︎病毒或細菌感染（如EB病毒、流感病毒）
◼︎空氣污染、農藥及重金屬暴露
◼︎長期接觸紫外線、輻射或化學物質
🟡生活型態
◼︎高糖、高脂飲食增加慢性發炎風險
◼︎長期壓力過大
◼︎熬夜、睡眠不足導致免疫調節能力下降
南門綜合醫院提醒，雖然部分免疫系統疾病目前仍無法完全預防或根治，但透過良好的生活習慣及規律治療，多數患者仍能有效控制病情，維持正常生活品質。
建議平時保持均衡飲食，多攝取富含Omega-3脂肪酸、抗氧化營養素及維生素D的食物，搭配規律運動、充足睡眠及適當紓解壓力，同時避免吸菸、過量飲酒，並定期接受健康檢查，及早發現、及早治療，有助降低疾病惡化風險。