「JR東日本大飯店台北」宣布，攜手東京車站大飯店日籍行政總主廚石原雅弘來台打造「日本美食祭」，即日起於鉑麗安自助餐推出兩階段期間限定料理，不僅集結日本各地特色美食，更以日本和牛、龍蝦、帝王蟹等高級食材入菜，並祭出五週年抽獎，最大獎可抽東京車站大飯店、mesm Tokyo傲途格精選酒店等住宿券。台北六福萬怡酒店也將於7月17日推出旅展限定餐飲優惠活動，其中吃到飽餐廳「敘日全日餐廳 」最優惠餐券有「下午茶餐券套券組(5張/組) 」每套4250元，850元就能吃到星級飯店buffet。
「JR東日本大飯店台北」的吃到飽餐廳「鉑麗安自助餐」新活動分兩梯次，即日起至7月19日由東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘親自監製限定菜色，並加碼推出日本和牛吃到飽。最受矚目的「香料風味吊掛燒和牛」選用日本熊本和牛，以香料醃漬後低溫熟成，再採吊掛方式慢火燒烤，完整保留肉汁與細膩油花；「龍蝦、干貝及帝王蟹焗烤通心麵」則豪氣集結三大海味，以濃郁焗烤手法展現節慶宴席的豐盛感；另外還有「普羅旺斯風烤鯛魚」、「五目散壽司」等限定料理同步供應，午、晚餐每位1780元+10%。
活動期間每位用餐賓客皆可獲得「五週年特別抽獎」資格，有機會抽中東京車站大飯店、mesm Tokyo Autograph Collection、JR東日本大飯店台北總統套房，以及JR東日本集團旗下十餘家飯店三天兩夜住宿券。
第二波「日本美食祭」將於7月20日至9月9日盛大登場，延續東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘監製精神，以「日本縱斷美食」為主題，精選日本各地經典鄉土料理與旬味食材。
主廚以日本各地代表性料理結合精湛烹調技法，推出多道期間限定佳餚，包括嚴選F1和牛製作的香料風味吊掛燒和牛，肉質柔嫩、香氣濃郁；融合海陸鮮味的鮪魚排佐鮑魚蒜香奶油醬油；東京庶民經典深川飯、鮮甜奢華的鰻魚鮭魚卵散壽司，以及展現日式炙燒工藝的高知鰹魚半敲燒、炙燒鰹魚刺身，搭配鮮魚柚庵燒、明太子焗烤扇貝、宮崎雞肉南蠻等地方名物。現場還供應握壽司、生魚片、現流海鮮等，超過150道料理無限享用。
🟡JR東日本大飯店台北「鉑麗安自助餐」餐價一覽：
▪️午餐：原餐價週一至週五1580元+10%、週末六日1780元+10%
▪️晚餐：原餐價週一至週四1580元+10%、星期五及週末六日1780元+10%
▪️假日下午茶自助餐：週末六日1080元+10%
▪️7月10日-7月19日「日本和牛特別料理」期間平假日午、晚餐1780元+10%
六福萬怡酒店推展優惠 敘日全日餐廳最低850元吃到
另外，台北六福萬怡酒店因應7月17日的台北夏季旅展推出旅展優惠，超人氣Buffet「敘日全日餐廳」有 平日午晚餐 (5張/套) 」每套6250元，午晚餐餐期無限供應的菜色包含泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「仲夏美牛饗肉節」百道異國美饌，享受美式BBQ醬燒美國帶骨牛肋排、墨西哥辣醬竹炭美國和牛堡，以及鮮甜干貝搭配的美國雪花牛干貝丼等特色餐點。
另更有「敘日全日餐廳 下午茶餐券套券組(5張/組) 」，每套4250元，平均一張僅要850元。
也有「大廳酒吧 平日午餐爐烤牛吃到飽券」，將於7月17日起跑的夏季旅展展場有獨家限定販售只要800元，選用美國牛肉最高等級之一的Prime極佳級牛肉，以低溫慢烤工法細緻烹調，完整保留肉汁與鮮甜風味，另提供鮮蔬沙拉、每日例湯、歐式麵包、季節時蔬等皆無限供應，餐後再加碼送Haagen Dazs 冰淇淋乙杯。
🟡「2026 台北夏季旅展」相關資訊：
日期：2026/07/17-2026/07/20
活動地點：台北世貿一館（台北六福萬怡酒店攤位編號B601《台北館》）
我是廣告 請繼續往下閱讀
第二波「日本美食祭」將於7月20日至9月9日盛大登場，延續東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘監製精神，以「日本縱斷美食」為主題，精選日本各地經典鄉土料理與旬味食材。
主廚以日本各地代表性料理結合精湛烹調技法，推出多道期間限定佳餚，包括嚴選F1和牛製作的香料風味吊掛燒和牛，肉質柔嫩、香氣濃郁；融合海陸鮮味的鮪魚排佐鮑魚蒜香奶油醬油；東京庶民經典深川飯、鮮甜奢華的鰻魚鮭魚卵散壽司，以及展現日式炙燒工藝的高知鰹魚半敲燒、炙燒鰹魚刺身，搭配鮮魚柚庵燒、明太子焗烤扇貝、宮崎雞肉南蠻等地方名物。現場還供應握壽司、生魚片、現流海鮮等，超過150道料理無限享用。
▪️午餐：原餐價週一至週五1580元+10%、週末六日1780元+10%
▪️晚餐：原餐價週一至週四1580元+10%、星期五及週末六日1780元+10%
▪️假日下午茶自助餐：週末六日1080元+10%
▪️7月10日-7月19日「日本和牛特別料理」期間平假日午、晚餐1780元+10%
六福萬怡酒店推展優惠 敘日全日餐廳最低850元吃到
另外，台北六福萬怡酒店因應7月17日的台北夏季旅展推出旅展優惠，超人氣Buffet「敘日全日餐廳」有 平日午晚餐 (5張/套) 」每套6250元，午晚餐餐期無限供應的菜色包含泰國蝦、生食級干貝柱等，並可暢饗本季季節限定主題「仲夏美牛饗肉節」百道異國美饌，享受美式BBQ醬燒美國帶骨牛肋排、墨西哥辣醬竹炭美國和牛堡，以及鮮甜干貝搭配的美國雪花牛干貝丼等特色餐點。
另更有「敘日全日餐廳 下午茶餐券套券組(5張/組) 」，每套4250元，平均一張僅要850元。
也有「大廳酒吧 平日午餐爐烤牛吃到飽券」，將於7月17日起跑的夏季旅展展場有獨家限定販售只要800元，選用美國牛肉最高等級之一的Prime極佳級牛肉，以低溫慢烤工法細緻烹調，完整保留肉汁與鮮甜風味，另提供鮮蔬沙拉、每日例湯、歐式麵包、季節時蔬等皆無限供應，餐後再加碼送Haagen Dazs 冰淇淋乙杯。
🟡「2026 台北夏季旅展」相關資訊：
日期：2026/07/17-2026/07/20
活動地點：台北世貿一館（台北六福萬怡酒店攤位編號B601《台北館》）