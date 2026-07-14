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百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯所創立的品牌「HAHABABY」近來捲入抄襲爭議，一款主打「防蚊」、「防護力」的香包，卻因為沒有環境用藥許可證字號，遭環保局要求下架，對此品牌回應是文案誤植，未來會更加審慎檢視文案內容。不過更弔詭的是，當初在Threads上針對品牌提出質疑的網友，其帳號卻默默消失。根據《三立新聞網》報導，hahababy販賣一款「蚊不到香包」，主打具有防蚊效果，但卻找不到環境用藥許可證字號，被環保局要求下架，對此品牌方回應，是文案誤植了「防蚊」字樣，已經在第一時間修正，未來會更加審慎檢視文案內容，並表示商品本身安全無虞。與此同時，先前在Threads上針對HAHABABY提出質疑的網友「icelandcatreborn」，卻在品牌遭檢舉後，被發現帳號無預警消失，當時該名網友詳細列出品牌的商品和日本品牌的對比圖，還寫信向日本品牌反應，事情才越演越烈。