我是廣告 請繼續往下閱讀

高油價受益戶 油電燃氣類股走揚

美國總統川普再次宣布封鎖，並揚言對船隻收取20%過路費，國際油價飆漲近1成。台股盤中大跌700點，失守4萬5000點大關。但隨著油價高漲，油電燃氣類股逆勢漲4.3%撐起大盤。其中以「台塑四寶」中的台塑化（6505）漲5.7%領軍，價格來到66.7元。川普在Truth Social發文宣布，美國將恢復對伊朗的封鎖，並對經由荷莫茲海峽運送的貨物收取20%過路費。訊息一出，布蘭特油價（Brent）從昨（14）日每桶77.4美元，跳升至每桶85.6美元；西德州原油（WTI）從每桶72.6美元，漲至80.3美元。當伊朗戰爭烽火再起、國際油價大漲，美股四大指數均一口氣下跌，台股也被拖入綠泥當中。但幾家歡樂幾家愁，受到高油價挹注的油電燃氣類股都出現一片漲勢。領軍的是「台塑四寶」中的台塑化（6505），漲5.7%，價格來到66.7元。山隆（2616）也漲1.1%，價格為13.70元。但該類股表現並不一致，台汽電（8926）出現4%跌勢，價格來到66.5元。