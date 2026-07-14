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▲巴威颱風的路徑附近，攪起一整片大範圍的冷海水。（圖／鄭明典臉書）

今年第11號颱風「海神」（Haishen，中國提供）昨（14）日上午在菲律賓東方海面生成，想不到今（15）日上午，日本氣象廳就將它降級為「熱帶性低氣壓」，以颱風姿態存在僅24小時左右，對此氣象專家賈新興表示，原因和「巴威颱風導致海溫太低、風切過大」有關。賈新興向《NOWNEWS今日新聞》說明，海神颱風的出現非常令人感到突然和意外，在它生成之前，菲律賓東方海面的雲系，預報上發展機會都不高，但日本氣象廳卻在昨天迅速升級成颱風，台灣中央氣象署也只能跟進。海神颱風成為短命颱，最大原因就是「海溫太低」，因此海神颱風缺乏能量來源，而海溫偏低的原因，則是要追溯到先前巴威颱風的行經範圍攪起冷海水；前中央氣象局局長鄭明典也提到，「經驗上，過去的颱風少見能留下這麼大範圍的冷海水。」此外，賈新興也補充，「風切太強」也是海神颱風無法進一步發展的主因，強烈的垂直風切會破壞熱帶氣旋的「暖心結構」，使颱風的旋轉結構變得不對稱或導致其消散。