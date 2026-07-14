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重新上架原則：分源分項逐批確認

▲致癌油相關產品預防性下降，重新上架原則。（圖／食藥署提供）

重新上架門檻：52件原油與321件終端產品全須合格

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游泰山、福壽、福懋油業者，以及終端餐飲食品等；受波及的相關油品食品在10日都先強制或是預防性下架。衛福部食藥署今（14）日公布重新上架原則，並且國家檢驗室量能全開，力拚在一週內完成檢驗，讓產品重新上架。截至目前為止，中聯4月至6月共生產的29批油品中，有3批尚未出貨，有5批下游產品檢驗超標，全數產品目前上下游26批次產品全面下架。行政院院長卓榮泰昨日邀集跨部會單位召開中聯油品專案會議，針對21批（扣除5批已檢驗超標）正加速檢驗中油品，指示必須於一週內完成所有檢驗作業，以徹底確認風險程度。食藥署原定昨日公布重新上架原則，延後至今日公布，副署長王德原說明，已全面盤點涉案油品流向，依「全面查驗、一週落實、強化管理」的原則，同時採取「分源分項、逐批確認、上下游核對」，研議讓合法業者、符合規定的預防性下架產品，經檢驗合格後可恢復上架。王德原指出，5批已檢出不合格相關產品均已強制下架，不列入重新上架評估。扣除不合格5批、未出貨3批，21批原油流向福懋、福壽及泰山三家油廠，依實際流向統計，共計52件原油檢體，進一步製成321件終端產品，包括調和油及分裝產品等，皆須完成檢驗。王德原表示，52件原油取樣檢體，經食藥署檢驗符合規定，且終端產品檢驗也符合規定者，始符合恢復上架原則。不過，終端產品有任一件檢驗不合格，對應的上游原油批號所製造之所有下游產品，即使檢驗合格，亦不得恢復上架。國家實驗室量能全開，必要時將委託第三方認證檢驗機構協助，以提升檢驗量能，力拚如期完成。食藥署強調，重新上架原則係針對預防性下架產品，以食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗合格及批次流向為基礎，已排除強制性下架之不合格批次，分別為315-1150404、318-1150406、314-1150410、315-1150510、313-1150512。