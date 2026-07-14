桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷霸凌爭議，最終13日宣布放棄國民黨議員提名；其母立委萬美玲的財產申報也引發外界質疑，認為她涉嫌漏報其配偶的建設公司持股。對此，國民黨立委徐巧芯表示，財產若有漏報那就盡速補齊，至於佀放棄國民黨提名，徐巧芯反嗆，那民進黨是不是也要參考一下？民進黨高雄市長參選人賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名？
對於萬美玲被爆出漏報其配偶的建設公司持股，徐巧芯表示，財產申報有漏報的話，那就盡速的補齊。至於佀廣洋日前坦承高中時期曾涉入球板簽賭，因此被送少年法庭，徐巧芯則說，佀有沒有涉案，可能是檢方來調查，她也不是很清楚。
徐巧芯指出，作為政治人物當然也要接受人民的檢驗，司法上必須要善盡公民守法的義務，所以這個部分就交給檢方去做調查，那在任何的調查出來之前，相關的指控就是民眾的討論，可能細節還是要問本人。
至於佀廣洋放棄國民黨議員提名，徐巧芯指出，可能這一陣子的風波當中，他自己不管是表達歉意或者是說接受民眾的檢驗，最終所得出的這樣的一個結論。
話鋒一轉，徐巧芯說，那民進黨是不是也要參考一下？賴瑞隆是否在這個事件上面也要放棄民進黨的提名？先前攻了這麼久，那今天如果有牽扯出霸凌的問題的話，當事人當然要出來講清楚，這一點是她一向的原則。今天佀廣洋他放棄了國民黨的提名，那比較同樣的標準的話，賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名？
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徐巧芯指出，作為政治人物當然也要接受人民的檢驗，司法上必須要善盡公民守法的義務，所以這個部分就交給檢方去做調查，那在任何的調查出來之前，相關的指控就是民眾的討論，可能細節還是要問本人。
至於佀廣洋放棄國民黨議員提名，徐巧芯指出，可能這一陣子的風波當中，他自己不管是表達歉意或者是說接受民眾的檢驗，最終所得出的這樣的一個結論。
話鋒一轉，徐巧芯說，那民進黨是不是也要參考一下？賴瑞隆是否在這個事件上面也要放棄民進黨的提名？先前攻了這麼久，那今天如果有牽扯出霸凌的問題的話，當事人當然要出來講清楚，這一點是她一向的原則。今天佀廣洋他放棄了國民黨的提名，那比較同樣的標準的話，賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名？