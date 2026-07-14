爸媽領錢了！高雄市政府都市發展局即日起正式開辦「育兒租金補貼 3.0」方案，針對育有 12 歲以下子女的租屋族爸媽祭出實質現金加碼。其中育有 0 至 2 歲幼兒的多胎家庭，每年最高可一次性領取 36,000 元，且能與中央 300 億租金補貼重複疊加領取！《NOWNEWS今日新聞》為您整理最新的育兒租金補貼申請資格、限制條款與簡便確認流程懶人包，教您輕鬆申請領好康！
🟡 高雄育兒租金補貼加碼！每年最高可領3.6萬
本次高雄「育兒租金補貼 3.0」是運用囤房稅收入辦理，為每年一次性發放的現金加碼。針對育有 12 歲以下子女的租屋家庭，在托育負擔最沉重的「0 至 2 歲」階段補助力道最大：
育有 1 名 12 歲以下子女：基本補貼 4,000 元／年。
育有 2 名 12 歲以下子女：基本補貼乘以 1.5 倍（8,000 元）；若含 0 至 2 歲幼兒，加碼 50% 可領 18,000 元／年。
育有 3 名以上 12 歲以下子女：基本補貼乘以 2 倍（12,000 元）；若含 0 至 2 歲幼兒，補助直接「翻倍」加碼 100%，最高可領到 36,000 元／年。
3 至 12 歲學齡階段：子女設籍高雄者，每名子女每年可額外獲得 2,000 元 的補貼支持。
🟡 育兒租金補貼申請資格限制！可疊加中央租補
這項補助最大的優勢在於可以與內政部 300 億租金補貼「同時重複領取」！申請人與家庭成員需符合以下身分與資格限制：
身分限制（二擇一）：
1. 已取得內政部「300 億元中央擴大租金補貼專案」或「高雄市增額租金補貼」之合格核定戶。
2. 高雄市公辦社會住宅（含市府興辦及國家住都中心於高雄興辦）之承租戶。
設籍限制：家庭中育有的 12 歲以下子女，必須設籍於高雄市。
🟡 育兒租金補貼確認期限！核定戶免重新傳資料
為簡政便民，市府規劃了順暢的申請與確認流程，提醒符合條件的爸媽務必留意回覆期限：
中央／市府租補核定戶（免重新填單）：
辦理流程：都發局將主動寄發「申請意願確認信函」，民眾收到信後不需要重新準備紙本文件。
確認期限：請於收到確認信函次日起 3 週內 完成意願回覆（可透過線上申請網、紙本郵寄、傳真或 Email），逾期未回覆則視為放棄。
公辦社會住宅承租戶：
辦理流程：備齊申請書、租約影本及金融帳戶資料，以郵寄或親送至都發局租金補貼辦公室（高雄市苓雅區凱旋一路 160 號 1 樓）。
申請期限：即日起至 2026 年 12 月 31 日（星期四）下午 5 時截止。
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本次高雄「育兒租金補貼 3.0」是運用囤房稅收入辦理，為每年一次性發放的現金加碼。針對育有 12 歲以下子女的租屋家庭，在托育負擔最沉重的「0 至 2 歲」階段補助力道最大：
育有 1 名 12 歲以下子女：基本補貼 4,000 元／年。
育有 2 名 12 歲以下子女：基本補貼乘以 1.5 倍（8,000 元）；若含 0 至 2 歲幼兒，加碼 50% 可領 18,000 元／年。
育有 3 名以上 12 歲以下子女：基本補貼乘以 2 倍（12,000 元）；若含 0 至 2 歲幼兒，補助直接「翻倍」加碼 100%，最高可領到 36,000 元／年。
3 至 12 歲學齡階段：子女設籍高雄者，每名子女每年可額外獲得 2,000 元 的補貼支持。
這項補助最大的優勢在於可以與內政部 300 億租金補貼「同時重複領取」！申請人與家庭成員需符合以下身分與資格限制：
身分限制（二擇一）：
1. 已取得內政部「300 億元中央擴大租金補貼專案」或「高雄市增額租金補貼」之合格核定戶。
2. 高雄市公辦社會住宅（含市府興辦及國家住都中心於高雄興辦）之承租戶。
設籍限制：家庭中育有的 12 歲以下子女，必須設籍於高雄市。
🟡 育兒租金補貼確認期限！核定戶免重新傳資料
為簡政便民，市府規劃了順暢的申請與確認流程，提醒符合條件的爸媽務必留意回覆期限：
中央／市府租補核定戶（免重新填單）：
辦理流程：都發局將主動寄發「申請意願確認信函」，民眾收到信後不需要重新準備紙本文件。
確認期限：請於收到確認信函次日起 3 週內 完成意願回覆（可透過線上申請網、紙本郵寄、傳真或 Email），逾期未回覆則視為放棄。
公辦社會住宅承租戶：
辦理流程：備齊申請書、租約影本及金融帳戶資料，以郵寄或親送至都發局租金補貼辦公室（高雄市苓雅區凱旋一路 160 號 1 樓）。
申請期限：即日起至 2026 年 12 月 31 日（星期四）下午 5 時截止。