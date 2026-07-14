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2026美加墨世界盃即將迎來最受矚目的準決賽「英阿大戰」，英格蘭將力挑戰衛冕軍阿根廷，爭奪自1966年以來的首場世界盃決賽門票。然而，根據英國《鏡報》報導，若球迷想現場見證肯恩（Harry Kane）與阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi）的史詩對決，代價高得離譜——單張門票起標價最低也要2700美元（約合2000英鎊），國際足總（FIFA）也因此遭到強烈抨擊，被指責藉機壓榨球迷。根據英格蘭球迷票務帳號「England_Tic」在社群平台上的控訴，FIFA官方門票轉售平台上的價格已完全失控。雖然世界盃門票劃分多個檔次，從視野最佳的一檔到位於高層看台、主打性價比的四檔平價票，但目前即便是位置最偏遠、最便宜的四檔二手轉售票，價格區間也已被炒到3105美元（約合2321英鎊）至驚人的40250美元（約合30000英鎊）不等。甚至有截圖顯示，一張原本被列為「球迷特惠檔」的座位票，掛牌價竟飆升至難以置信的28萬7500美元（約合21萬4927英鎊）。該球迷票務帳號憤怒地吐槽：「現狀就是如此……關鍵大戰來了，這是一生僅此一次的機會，是球迷的畢生心願。然而國際足總卻藉著這場美麗的足球賽事與熱情的球迷群體大肆牟利。官方平台上原價僅60美元的特惠票，如今起步價就要3737.5美元。」更誇張的是，即使買到最便宜的門票，買賣雙方還得各支付15%的手續費，光是手續費合計就要1,121美元。儘管票價引發極大爭議，但本屆世界盃的熱潮依舊席捲全球。國際足總官方也同步宣布，本屆賽事至今已進行了100場比賽，現場觀賽總人數已累計達到驚人的652萬7410人次，場均每場比賽的觀眾人數超過6.5萬人。隨著賽事進入最後高潮，本屆總計104場比賽目前僅剩下最後4場（兩場準決賽、季軍賽與決賽）。在這場一票難求的「英阿大戰」開踢前，究竟有多少球迷願意掏出天價進場見證歷史，已成為賽場外的另一大熱議焦點。