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百萬YouTuber蔡阿嘎日前才因拿AI生成圖與畫家作品比較，引發創作倫理爭議，如今風波才剛告一段落，接著換他老婆二伯出事，她創立的品牌「HAHABABY」陷入抄襲疑雲。有網友整理多張比對圖，質疑HAHABABY與多款商品設計概念相似，事件持續延燒，也讓二伯一路打造HAHABABY的創業故事再度被翻出討論。品牌自2021年成立至今，不僅成功打進百貨通路，蔡阿嘎更曾透露年營業額突破9位數，如今卻因設計爭議再度站上風口浪尖。HAHABABY由二伯於2021年創立，她曾分享，品牌名稱「haha baby（ははベビー）」中的「はは」在日文代表「媽媽」，因此希望品牌能站在媽媽角度思考，打造兼顧實用、美感與品質的親子用品，再從寶寶一路拓展到全家人都能用的生活用品。二伯透露，創業念頭源自懷第二胎時，當時她喜歡色彩鮮豔、花紋豐富的衣服，卻始終買不到喜好的款式，因此開始自己買布、親手縫製衣服。沒想到把作品分享到網路後，陸續收到粉絲詢問是否能販售，讓她萌生成立品牌的想法，希望把自己喜歡的設計變成商品。真正開始創業後，二伯堅持全程台灣製造，從尋找成衣工廠、討論版型、修改樣品到確認品質，每個環節都親自參與，品牌前後籌備約2年才正式推出。她坦言，創業遠比想像困難，第一年幾乎沒有賺錢，大量商品只能先囤貨，再慢慢銷售出去，壓力相當大。二伯也曾說品牌創立初期最大的難題就是資金與物流，第一筆創業資金是蔡阿嘎贊助，也因為人力吃緊，客服、出貨都找家人來幫忙；當時也沒有自己的倉庫，所有商品都得額外租倉儲、安排出貨，每件包裹光是處理成本就約90至100元，若碰上免運活動，運費更得由品牌自行吸收。除了經營品牌，二伯也投入不少心力在商品設計，她曾分享HAHABABY的經典圖案，包括點點、豆豆、花布等元素，最初都是自己親手繪製，再交由設計團隊重新整理、調整比例與細節，才能真正應用到布料印花上，中間都是有經過許多修改，不是畫完就能直接使用。經過幾年經營，HAHABABY逐漸打開知名度，不僅累積大批忠實顧客，也成功進駐百貨公司設櫃。蔡阿嘎過去曾多次表示，品牌年營業額已突破9位數，並形容HAHABABY最大的特色就是「兼顧品質與自己的風格」，強調不刻意追隨市場流行，而是希望打造屬於自己的品牌特色。如今卻爆出涉嫌抄襲爭議，也讓過去一直主打原創設計的品牌形象，受到外界更嚴格質疑。