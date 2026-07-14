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率先提出安樂死草案 陳冠廷：高度爭議生命議題無法透過公投主文獲得答案

民眾黨提安樂死公投 陳冠廷：過了還是交由國會審議

民眾黨立法院黨團提出「生命自主、尊嚴善終」公投案，對此本屆首位提出《安樂死法》草案的立委陳冠廷今（14）日表示，生命自主與尊嚴善終值得社會公開、理性討論，但安樂死涉及生命權、病人自主、醫療倫理及刑事責任，如此嚴肅且複雜的制度問題，很難簡化成一句口號及一張同意或不同意的選票。也正因為此，每一次的討論與座談會，都有一些法條值得修正研議。陳冠廷指出，自己率先提出的《安樂死法》草案，目前已交付社會福利及衛生環境委員會審查。尊重委員會的議程安排及審議程序，也持續希望召集委員儘速排案，讓不同立場在國會中接受公開詢答與逐條檢驗。面對高度爭議的生命議題，國會更應承擔責任，完整處理制度中的各項難題。陳冠廷強調，安樂死立法真正困難之處，在於建立能保障病人、醫療人員的配套制度，包括必須界定適用對象是否限於末期病人、如何認定難以忍受且無法緩解的痛苦、由哪些專科醫師進行獨立評估，以及如何確認申請人具備完整行為能力，並確保其意願未受疾病、家庭壓力或經濟因素影響。這些問題都無法透過一句公投主文獲得答案，更需要代議士在國會履行其職責。陳冠廷進一步說明，自己所提出的草案要求兩位不同專業的醫師進行獨立評估，其中包括精神科及安寧緩和醫療或疼痛相關專業；同時設有重複書面申請（冷靜期）、利益衝突排除、事前審查及事後監督等程序。草案也明定醫師及醫療機構的拒絕權與轉介義務，並規範依法執行者不負刑事、行政及民事責任。陳冠廷表示，每一項制度設計都牽涉病人安全、醫療倫理及法律責任，必須經過逐條審議。甚至，現行《刑法》第275條仍處罰受囑託或得承諾而殺人，以及教唆、幫助他人自殺的行為。這類涉及人民生命及醫師刑事責任的事項，不能只靠公投主文概括處理。陳冠廷指出，民眾黨選擇另提公投，即使公投通過，所有最關鍵、最困難的問題，最後依然要交由國會審議。為了凝聚社會共識，於本屆已舉辦多場立法院公聽會及系列座談，邀請醫界、法界、學者、民間團體及跨黨派立委參與討論。他願意聽取支持及反對意見，也歡迎民眾黨、國民黨提出具體條文、修正動議及制度方案，請召委排程，共同在國會及社會推動。陳冠廷說明，檢視國際做法，紐西蘭的《End of Life Choice Act》於2019年11月國會三讀通過，2020年10月隨大選舉行有拘束力的法律案公投，約65%同意後，於2021年11月生效。因此順序是先完成逐條立法、再把「完整條文」交付人民確認。人民投的是看得到內容的法律，而非一句口號。最後陳冠廷強調，生命自主、正面處理法律與醫療配套，保障病人的選擇，同時防止弱勢者承受壓力或制度遭到濫用。在野黨欲推動安樂死制度，就應支持委員會儘速排審、提出具體條文，與各界共同完成這項艱難卻必要的立法工作。