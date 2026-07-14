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▲《功夫女足》是周星馳經典代表作《少林足球》相隔25年的精神續作。（圖／翻攝自微博@電影功夫女足）

周星馳執導電影《功夫女足》被批難看，但票房仍屢創佳績，3天就破5億元人民幣（約台幣23億元），上映後被中國許多自媒體與名人發文痛批難看，不過劇迷倒是很買單，認為看完之後每個人都是笑著出來，這就是周星馳帶給大家的歡樂，貓眼電影更預估該片總票房有望達25億元人民幣。周星馳親自執導的最新力作《功夫女足》自上映以來話題不斷，不僅在網路上掀起兩極化的熱烈討論，票房更是開出紅盤。儘管上映初期遭遇中國眾多「營銷號」發文帶風向，直指該片「難看」、「笑點老套」，但真正的買票進場的觀眾卻用行動狠狠打臉負評。《功夫女足》自開拍起便備受矚目，然而電影正式公映後，中國各大社群平台卻湧現大量營銷號，以高度雷同的文案批評電影「劇情單薄」、「難看」，試圖影響觀眾的觀影意願。然而，這波操作並未擊垮該片的真實口碑。根據「貓眼電影」的數據顯示，《功夫女足》的觀眾評分持續走高，許多影評與真實購票觀眾紛紛給出好評，讚賞電影保留了原汁原味的「周氏無厘頭喜劇」風格，並在特效與女足題材上做出了創新的突破。面對網路上的爭議，大批忠實劇迷紛紛跳出來為電影發聲。許多網友在評論區留言表示：「生活已經夠苦了，看周星馳電影就是想進戲院純粹地笑一下，這點《功夫女足》完美做到了！」、「笑點依然很密集，那些說難看的營銷號到底懂不懂喜劇？」觀眾的共鳴成為了電影口碑發酵的最大推力。《功夫女足》不僅成功喚醒了影迷們對於《少林足球》的青春回憶，更憑藉輕鬆、解壓的喜劇節奏，成為近期電影院裡最受歡迎的觀影首選。在真實口碑的助推下，《功夫女足》的票房呈現驚人的爆發力。上映僅短短3天，便迅速突破5億元人民幣大關，穩坐同檔期票房冠軍寶座。業內人士分析，雖然當今電影市場的觀眾口味瞬息萬變，但周星馳作為華語喜劇界的標竿人物，其作品本身就自帶強大的票房號召力；加上本片精準打中現代人「需要解壓」的心理需求，後續票房預計還將迎來更大幅度的成長。