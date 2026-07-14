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芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆，今（14）日全壘打大賽初體驗。雖然他最終在首輪20次揮棒中只敲出9轟，未能擠進前4名遺憾遭到淘汰，但這趟費城之旅依舊讓他收穫滿滿。根據美媒透露，今年全壘打大賽祭出高達250萬美元（約合新台幣8043萬元）的巨額總獎金，即使是一輪遊的村上宗隆，也能現賺15萬美元（約合新台幣482萬元）。今年全壘打大賽賽制大幅調整，從過去限制時間內比拚全壘打數，改為固定揮棒次數制度。8名參賽者首輪皆獲得20次揮棒機會，累積全壘打數排名前4名者晉級下一輪。村上宗隆第4位登場，在白襪牛棚捕手席耶拉（Luis Sierra）餵球下展開挑戰。面對大聯盟頂尖重砲雲集的舞台，村上20次揮棒共轟出9發全壘打，其中第8次揮棒擊出的球更飛越右外野二層看台，形成距離466英尺（約142公尺）的超大號全壘打。不過，由於其他參賽者火力同樣驚人，最終村上以9轟排名第5，無緣前4晉級。紅襪康崔拉斯（Willson Contreras）與紅雀沃克（Jordan Walker）皆轟出13發全壘打並列第一，光芒卡米內羅（Junior Caminero）12轟、費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）10轟，搶下剩餘晉級名額。儘管止步首輪，村上宗隆仍獲得大會提供的參賽獎金。美國體育媒體《Front Office Sports》公布今年全壘打大賽獎金分配，總獎金高達250萬美元。其中冠軍有100萬美元（約合新台幣3218萬元）；亞軍：50萬美元（約合新台幣1609萬元）；其他參賽者：各15萬美元（約合新台幣482萬元）。此外，還有最遠全壘打獎能再拿到10萬美元（約合新台幣321萬元）。村上宗隆雖未能挑戰冠軍獎盃，但仍可以抱回15萬美元獎金。村上宗隆今年加盟白襪後，迅速展現日本「村神」招牌長打能力。雖然5月底因右大腿後側肌肉拉傷進入傷兵名單，但在受傷前已於大聯盟首季敲出20發全壘打，成為白襪打線核心。白襪過去連續3季吞下百敗，如今在村上等球員帶領下重新找回競爭力，甚至登上美聯中區領先位置，村上的表現也讓他成為球隊翻身的重要功臣。賽後接受NHK訪問時，村上坦言首次站上全壘打大賽舞台相當緊張，但也享受比賽過程，「真的非常開心，也很享受這個舞台。」