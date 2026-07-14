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▲7月24日前，台灣天氣受到西南風主導，容易出現午後雷陣雨。（圖／賈新興提供）

▲7月24日起，太平洋高壓主導，各地才會回到「高溫悶熱、降雨偏少」的盛夏天氣。（圖／賈新興提供）

台灣天氣在巴威颱風遠離後出現大轉變，西南風主導環境導致各地「午後雷陣雨」發展旺盛，昨（13）日包括新北、新竹、雲林、南投等地都出現豪雨，氣象專家賈新興表示，類似的天氣至少還要持續一周，預估7月24日起，太平洋高壓主導，各地才會回到「高溫悶熱、降雨偏少」的盛夏天氣。賈新興指出，從昨天開始一直到7月20日，太平洋高壓偏弱，台灣吹西南風為主，西南風替台灣供應不少水氣，導致中午過後的「熱力作用」發展明顯，最後變成午後雷陣雨，好發地點包括「苗栗以北山區、大台北東側、南投附近山區等」，雨勢通常又急又快。賈新興也提醒，在吹西南風的環境下，南台灣地區也要特別留意，深夜至隔天清晨，在海陸風交會的情況下，也容易有局部降雨；預估整個多雨環境，要等到7月24日，太平洋高壓變強回歸後，才會有所趨緩。氣象署也說明，午後的雷雨，大致有「發展期、成熟期、消散期」3階段，在第一階段先是形成上升氣流，把溫暖潮溼的空氣送到半空中。上升的空氣遇冷，水氣開始凝結而變成雲。當氣流繼續上升，雲就越積越高，直上更冷的高空，雲中的水珠變得更大更重，有的凍結成雪或雹，雨滴越結越大，直到無法再被上升氣流所支持就會開始落下。