《英雄聯盟》傳奇戰隊T1，雖然在近期結束的MSI季中邀請賽，收下「隊史最差」的六強成績，不過T1宣布，將在台灣舉辦快閃店！T1預計在8月14日到8月30日，於台北南港瓶蓋工廠推出「暗行天文（Dark Astronomy）」沉浸式快閃店，除了展出Faker實戰隊服、世界冠軍獎盃外，也會有互動體驗、限定周邊等。

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粉絲扮演天文官　體驗T1各大賽事

T1官方宣布和粉絲平台公司bemyfriends合作，推出全新沉浸式快閃店「暗行天文（Dark Astronomy）」，首站在2026年7月2日到9月13日於韓國首爾T Factory登場，接下來將到台北、香港等城市巡迴展出。

其中台北「暗行天文」快閃店將在8月14日，於台北南港瓶蓋工廠推出，這次快閃店將會結合劇情互動體驗，還會展出Faker奪冠時的實戰隊服，《英雄聯盟》冠軍獎盃等，粉絲們將扮演韓國古代王室秘密組織「暗行天文」的天文官，探索T1的發展過程，經歷T1過去的重要賽事，以及世界冠軍榮耀。

▲「暗行天文」快閃店將會有互動式體驗展覽。（圖／翻攝自t1.fan官網）
▲「暗行天文」快閃店將會有互動式體驗展覽。（圖／翻攝自t1.fan官網）
台北場詳細資訊待公布　粉絲再等等

除了互動式展覽之外，快閃店也會販售多款限定商品，不過現在官方除了台北場日期和地點之外，並未透露更多台北場的資訊，要等官方公布是否需要預約入場、快閃店商品資訊等更詳細的資訊。

T1「暗行天文」快閃店相關資訊

時間：2026年8月14日（周五）到2026年8月30日（周日）

地點：台北南港瓶蓋工廠，台北市南港區東明里南港路二段13號。


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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...