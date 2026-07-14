《英雄聯盟》傳奇戰隊T1，雖然在近期結束的MSI季中邀請賽，收下「隊史最差」的六強成績，不過T1宣布，將在台灣舉辦快閃店！T1預計在8月14日到8月30日，於台北南港瓶蓋工廠推出「暗行天文（Dark Astronomy）」沉浸式快閃店，除了展出Faker實戰隊服、世界冠軍獎盃外，也會有互動體驗、限定周邊等。
粉絲扮演天文官 體驗T1各大賽事
T1官方宣布和粉絲平台公司bemyfriends合作，推出全新沉浸式快閃店「暗行天文（Dark Astronomy）」，首站在2026年7月2日到9月13日於韓國首爾T Factory登場，接下來將到台北、香港等城市巡迴展出。
其中台北「暗行天文」快閃店將在8月14日，於台北南港瓶蓋工廠推出，這次快閃店將會結合劇情互動體驗，還會展出Faker奪冠時的實戰隊服，《英雄聯盟》冠軍獎盃等，粉絲們將扮演韓國古代王室秘密組織「暗行天文」的天文官，探索T1的發展過程，經歷T1過去的重要賽事，以及世界冠軍榮耀。
台北場詳細資訊待公布 粉絲再等等
除了互動式展覽之外，快閃店也會販售多款限定商品，不過現在官方除了台北場日期和地點之外，並未透露更多台北場的資訊，要等官方公布是否需要預約入場、快閃店商品資訊等更詳細的資訊。
T1「暗行天文」快閃店相關資訊
時間：2026年8月14日（周五）到2026年8月30日（周日）
地點：台北南港瓶蓋工廠，台北市南港區東明里南港路二段13號。
我是廣告 請繼續往下閱讀
T1官方宣布和粉絲平台公司bemyfriends合作，推出全新沉浸式快閃店「暗行天文（Dark Astronomy）」，首站在2026年7月2日到9月13日於韓國首爾T Factory登場，接下來將到台北、香港等城市巡迴展出。
其中台北「暗行天文」快閃店將在8月14日，於台北南港瓶蓋工廠推出，這次快閃店將會結合劇情互動體驗，還會展出Faker奪冠時的實戰隊服，《英雄聯盟》冠軍獎盃等，粉絲們將扮演韓國古代王室秘密組織「暗行天文」的天文官，探索T1的發展過程，經歷T1過去的重要賽事，以及世界冠軍榮耀。
除了互動式展覽之外，快閃店也會販售多款限定商品，不過現在官方除了台北場日期和地點之外，並未透露更多台北場的資訊，要等官方公布是否需要預約入場、快閃店商品資訊等更詳細的資訊。
T1「暗行天文」快閃店相關資訊
時間：2026年8月14日（周五）到2026年8月30日（周日）
地點：台北南港瓶蓋工廠，台北市南港區東明里南港路二段13號。
T1의 찬란한 역사를 만나볼 수 있는 특별한 공간,
『암행천문: 별을 헤다』 팝업을 홍콩과 타이베이에서도 만나보세요!
*팝업과 관련된 보다 자세한 사항은 추후 https://t.co/IkaJCwG8nl 에서 확인하실 수 있습니다.
Experience T1's legacy comes to life.
<T1 COUNTING STARS POP-UP> is coming… pic.twitter.com/gobEIIskAC
— T1 LoL (@T1LoL) July 13, 2026