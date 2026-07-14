我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市議員參選人、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，日前才遭爆校園霸凌、球版簽賭，近日又捲入未服兵役爭議，負面聲量持續升高。佀廣洋昨（13）日突宣布，為避免個人事件影響整體選戰布局，因此決定「放棄國民黨提名」。對此，網紅陳沂忍不住開嗆，看不懂佀廣洋是什麼操作欸，還有羞恥心就退選，乖乖去當兵啦！陳沂質疑，看不懂佀廣洋宣布放棄國民黨提名，但堅持以無黨籍身分參選市議員是什麼操作欸，是覺得大家譴責他那些黑料，只是因為他是「國民黨」的，今天如果他不是「國民黨」就沒事了嗎？「拜託，要是還有羞恥心的話，就退選然後乖乖去當兵啦！」陳沂調侃，而且就算不用國民黨參選，憑他媽媽的勢力，難道黨的資源就不會挹注在他身上了嗎？不搞權貴階級複製就不知道怎麼生活了是不是？想想票為什麼要投給佀廣洋？因為他媽媽是萬美玲！並不是因為他這個人有多優秀，有多棒的學經歷。台灣政治未免也太悲哀了。