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日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，日前遭黑衣男子揮拳攻擊後逃逸，事後警方於台中機場逮捕該名嫌犯，如今傳出嫌犯可能涉及香港黑幫人士等境外勢力介入一事，對此總統府今（14）日表示，政府高度重視並支持執法機關全面追查，同時也正與理念相近國家合作，共同打擊這類跨國犯罪。總統府發言人郭雅慧表示，相關案件目前由檢警依法調查中，對於任何威權集團發動，以攻擊全球不同意見者為目的的跨國鎮壓，政府高度重視並支持執法機關全面追查，同時也正與理念相近國家合作，共同打擊這類跨國犯罪。郭雅慧說，台灣是民主法治國家，絕不容許任何境外威權勢力透過黑幫、暴力或恐嚇手段，在我國從事壓迫、攻擊熱愛自由民主的任何人。為了確保國家安全與國人不受侵害，對於類似不法，無論是直接行凶、幕後策劃，或有國人參與提供資訊、掩護犯行等等協力行為，都將依法嚴查嚴辦。