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曾獲第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」的香港影壇重要推手施南生，昨（13）日晚間安詳辭世，享壽75歲。消息曝光後震驚影壇，與施南生交情深厚的國際影星林青霞今（14）日也發文悼念，寫下「不捨，不捨，還是得放手」，字字流露對摯友離世的悲痛。林青霞在微博發文表示：「不捨，不捨，還是得放手。」她提到，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是「像她一樣把愛的能量傳遞開來」，並以溫暖文字送別好友，令不少網友看了相當鼻酸。電影工作室有限公司昨日發布聲明指出，施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想，近月又因細菌感染，引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間8時51分，在香港養和醫院安詳辭世，享壽75歲，離世時有深愛她的親友及家人陪伴在側，陪她走完人生最後一程，至於追思及告別式相關安排，將於日後另行公布。施南生是香港電影圈舉足輕重的人物，曾與前夫徐克共同創立電影工作室，參與製作、發行及推廣多部經典華語電影，長年推動香港電影走向國際，在業界享有極高聲望。2025年，她獲頒第43屆香港電影金像獎終身成就獎，表彰她數十年來對華語電影的卓越貢獻。