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▲ 高雄市副市長李懷仁出席115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫職前講習，勉勵青年透過實際參與市政，並發揮年輕世代的數位創新基因，為市政注入新氣象。（圖／高市府青年局提供）

▲ 青年局長林楷軒勉勵暑期工讀青年透過實質的實習內涵，提早對接職場，以作為未來是否規劃投入國家考試、為社會服務的職涯參考。

高雄市政府115年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫正式啟動！自4月7日開放後引爆報名熱潮，最終遴選出379名大專青年學子，正式進駐市府29個局處機關，展開為期一個半月的市政實習。副市長李懷仁14日在職前講習時鼓勵大家把握這段難得的歷程，累積實務經驗、勇於交流，成為推動市府持續精進與創新的關鍵夥伴。青年局長林楷軒也指出，公部門暑期工讀是認識公共服務的起點。透過實質的實習內涵，能讓大專院校生提早對接職場，作為未來是否規劃投入國家考試、為社會服務的職涯參考。林楷軒強調，今年計畫特別回應去年市府青年事務委員會的建議，全面提升報名流程；同時，這也是自疫情改採線上辦理後，首度恢復實體職前講習，期盼透過面對面的實體直面交流，即時解惑、傳遞正確職場觀念，協助379位學生青年新血完美銜接工讀生活。青年局爲協助這群跨世代生力軍快速融入職場，13日於四維行政中心舉辦首場職前講習，引領青年翻轉「被服務者」的視角，深入市政第一線體會公共服務精神；14日下午講習則接力移師旗山區公所，讓東高雄地區的青年也能就近充實實務歷練，為公部門實習生活做好準備。李懷仁表示，暑期工讀不只是一份工作，更是從「被服務者」轉換為「公共服務參與者」的關鍵契機。他期許青年們透過實際參與市政，從全新視角理解政策推動背後的思維，並發揮年輕世代的數位創新基因，為市政注入新氣象。他鼓勵大家把握這段難得的歷程，累積實務經驗、勇於交流，成為推動市府持續精進與創新的關鍵夥伴。這次職前講習特別結合職涯講座，邀請演講風格獨樹一格、生動活潑的講師黃信凱傳授「職場開局生存術」，台下互動熱烈，協助青年提前建立職場應對能力與正向工作心態；研考會副主委何宜綸則以「你想像的公部門是什麼？」為題，帶領學員揭開公務體系的神秘面紗，翻轉刻板印象；同時安排勞工局勞檢員曾俊堯現身說法，宣導勞動權益與自我保障意識，全方位協助青年建立正確的職場觀念。值得關注的是，今年市府更出奇招，首度推出「暑期工讀短影音心得競賽」，祭出首獎高達1萬元的獎金！鼓勵這群數位原住民捨棄傳統枯燥的紙本心得報告，改以手機鏡頭與創意短影音，結合社群影響力分享在公部門的所見所學與收穫，讓更多人看見公共服務的價值與意義。此外，考量偏遠地區青年的交通往返安全，市府今年特別規劃「四維行政中心」與「旗山區公所」雙專場，讓旗山、美濃、內門及其他偏遠地區的青年能就近參與，以實際行動消弭區域落差、降低學子交通負擔。