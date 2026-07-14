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不能犧牲全民健康！籲衛福部守住食安底線

衛福部預告修正《農藥殘留容許量標準》，擬將進口蘋果的芬普寧（Fipronil）農藥殘留容許量，從現行0.5ppm調高至3ppm，外界質疑形同放寬6倍，根本是「毒蘋果」。台中市長盧秀燕今（14）日表示，現行標準已實施多年，過去各國出口商都能符合規範，如今中央卻擬片面放寬標準，「不曉得受到什麼樣的壓力」。她呼籲衛福部堅守食安原則，「挺起脊梁，要有肩膀、要拒絕」，以現行的標準保障國人健康。盧秀燕指出，蘋果是國人最常食用的水果之一，由於國內產量有限，市場供應多仰賴進口。多年來，台灣對芬普寧殘留容許量維持0.5ppm，消費者也已建立信心，歐美及紐西蘭等主要出口國過去都能依照此標準輸台，顯示現行規範並非無法達成。盧秀燕表示，中央如今不知受到何種壓力，竟片面自行宣布放寬農藥殘留容許量，而且一次提高到原標準6倍，等同讓原本可能不符合規定的產品得以輸入台灣，她堅決反對。她強調，既然0.5ppm的標準已行之有年，證明國外業者有能力遵守，沒有理由降低標準。若衛福部執意推動修正，應向社會清楚說明政策理由，不能讓民眾承擔食安風險，更不能犧牲全民健康。盧秀燕並喊話衛福部，應以現行0.5ppm標準持續把關國人食品安全，「要挺起脊梁、要有肩膀、要拒絕」，堅守食安底線，不應在農藥殘留標準上退讓，讓民眾能安心食用每天端上餐桌的水果。