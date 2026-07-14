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2026年美國職棒大聯盟（MLB）全壘打大賽於費城人主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）盛大落幕。來自聖路易紅雀隊的強打者喬丹·沃克（Jordan Walker）在決賽中頂住全場球迷的鼓譟壓力，以戲劇性的連續4轟爆冷擊敗地主球星凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber），不僅抱走100萬美元的冠軍獎金，更成為紅雀隊史首位贏得全壘打大賽冠軍的球員。這場決賽對沃克來說無疑是場艱難的心理戰。面對在地主費城球迷面前出賽的強敵舒瓦伯，沃克在踏上打擊區時就面臨了滿場的噓聲。舒瓦伯在決賽中表現不俗，狂敲11發全壘打，讓後攻的沃克陷入苦戰。沃克在剩下4次揮擊機會時，僅累計6發全壘打，眼看大勢已去，他卻展現了驚人的抗壓性與爆發力。在全場地主球迷希望他落敗的氛圍中，沃克連續將球掃出全壘打牆外，甚至擊出一發飛上第二層看台的超大號全壘打。就在他剩下最後一次揮擊機會時，沃克成功將特殊規則的「洋紅色球（Magenta Ball）」擊出全壘打牆，成功續命！最終，沃克在最後關頭上演「連續4次揮擊皆開轟」的不可思議奇蹟，以12發全壘打絕殺了舒瓦伯的11轟，拿下這座極具含金量的冠軍獎盃。沃克此次代表聖路易紅雀隊參賽，也是繼2022年傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）在生涯最終季參賽後，紅雀隊再度有球員站上全壘打大賽的舞台。更具歷史意義的是，在沃克之前，紅雀隊史從未有任何球員在這項賽事中奪冠。在晉級之路上，沃克先在準決賽中以6轟擊退了坦帕灣光芒新星卡米內羅（Junior Caminero，5轟）；而舒瓦伯則是在準決賽的「反派劇本」中，以9轟淘汰了同樣飽受費城球迷狂噓的康崔拉斯（Willson Contreras，8轟）。儘管在賽前媒體與球迷的預測中，舒瓦伯被視為奪冠大熱門，但沃克憑藉著出色的擊球初速與關鍵時刻的冷靜發揮，成功在充滿敵意的客場中突圍，寫下屬於自己的英雄時刻。