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南韓人氣女團TWICE日前才剛結束長達80多場的世界巡演，韓媒《News1》今（14）日獨家報導，台灣成員周子瑜已與JYP娛樂達成共識，決定不再續約，不過仍會繼續以TWICE成員身分參與團體活動。消息曝光後，也讓外界聯想到子瑜家人今年5月成立的「瑜海娛樂股份有限公司」，如今宣布不需約之後，讓外界驚呼原來子瑜早就在鋪路了。其實早在今年5月，就有網友發現子瑜父母成立「瑜海娛樂股份有限公司」，當時便引發外界熱議。根據公司登記資料，代表人為媽媽黃燕玲，爸爸周羿呈則擔任監察人，公司地址位於台南東區，與黃燕玲經營的咖啡廳為同一地址，因此被認為就是子瑜家人設立的公司。公司登記的營業項目相當廣泛，涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製及音樂發行、攝影、翻譯、廣告、網路平台、有聲出版等22項業務；財稅營業項目則包括流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀、流行音樂歌手經紀等，當時便被外界解讀，未來不排除將作為子瑜返台發展的事業平台。如今韓媒爆出子瑜不再續約JYP，但仍維持TWICE團體活動，讓不少粉絲再度翻出5月成立公司的消息，認為兩者時間點相當巧合，猜測家人提前成立娛樂公司，可能是為她未來個人發展預作準備。