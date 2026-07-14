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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋13日宣布放棄國民黨市議員提名資格。對此，萬美玲今（14）日受訪時表示，佀廣洋的參選他在他的這個聲明上面已經有說得非常的清楚，「站在我的立場，我個人是支持，也尊重他所有的決定」。佀廣洋原本被國民黨提名角逐桃園市議員，不過卻爆出學生時代曾霸凌同學、未服兵役等爭議，引發外界討論，甚至有人呼籲應退選負責。13日傍晚5點多，佀廣洋突在臉書發文宣布「放棄國民黨提名」，將持續勤走基層、傾聽民意、謙卑反省檢討，「不讓支持我的人失望」。對於佀廣洋的態度，萬美玲今日於立法院受訪時表示，「關於這一次佀廣洋的參選，他在他的這個聲明上面已經有說得非常的清楚。那站在我的立場呢，我個人是支持，也尊重他所有的決定」。媒體追問，想問佀廣洋會選到底嗎？萬美玲回應，「這點我覺得還是尊重他的決定喔，因為畢竟他是一個獨立個體的參選人」，媒體也問，先前有做過相關的溝通嗎？萬美玲說，這一切都是以他的聲明書為主，這個部分她就沒有辦法代替他發言。另，也有媒體問到，過程當中傳出桃園市黨部希望佀廣洋自己提出退選？萬美玲表示，市黨部那邊不會直接跟她談這個，因為大家還是尊重佀廣洋他個人的在聲明書上所說的一切。媒體問萬美玲，未來是否還是會幫佀廣洋助選？萬美玲說，因為選舉是佀廣洋自己在選舉，所以一切還是尊重他。媒體也問，佀廣洋的聲明事前有討論過嗎？萬美玲說，他的聲明她就是從他的聲明書上看到的，所以一切都是尊重他的決定。至於身為媽媽，這幾天是不是心裡有受到了一些影響？萬美玲說，畢竟佀廣洋是一個獨立的大人，聲明所寫的東西，他們都必須尊重他。