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運動部今（14）日公布9月名古屋亞運代表隊名單，棒球項目徵召24人名單公布，其中8位旅外好手入選，包含旅日兩大強投徐若熙、古林睿煬、孫易磊都被放進名單中，此外旅韓左投王彥程，旅美組則有莊陳仲敖、林昱珉、鄭宗哲、潘文輝，中職方面則有5名球員入選，統一獅派出張翔、朱迦恩2人，是唯一派出2球員支援的中職球隊。運動部今日公布亞運共計482人參賽名單，國人重點關注的棒球項目，24人名單也出爐，旅外徵招8位球星、中職則有5位，共計13位職業球員，其餘11位為業餘甲組成棒球員組成。運動部長李洋強調，目前中職各球團代表球員仍在請棒協確認中，旅外球員部分，則皆已詢問球員本身，確定都有意願參賽，但實際參賽狀況，目前還在聯繫球團，尚未確定放行。日職（3人）：徐若熙、古林睿煬、孫易磊韓職（1人）：王彥程MLB體系（4人）：鄭宗哲、莊陳仲敖、林昱珉、潘文輝中職（5人）：張翔、黃韋盛、劉基鴻、陳晨威、朱迦恩業餘甲組（11人）：郭子銓、林佾葳、王宇傑、王政浩、蔡瑋泰、陳敏賜、高育瑋、李亦崴、林雨力、楊振裕、陳孝允