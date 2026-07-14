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民眾黨團昨預告將在今（14）日提出「安樂死公投」，國民黨團總召傅崐萁表示尊重，他說三讀會的時間大概在八月下旬，所以這段時間還是可以做相關意見討論，畢竟只是二讀會，言下之意就是會讓「安樂死公投」逕付二讀。稍早立法院會上，在藍白黨團人數優勢下，以57票贊成、反對48人通過。民眾黨團提案說明稱，「高齡社會與過度醫療交織，善終已成普世價值與人民期盼」，現行法制尚難周全病人自主權，經濟門檻限制尊嚴善終之選擇，所以推動安樂死法制化，完善倫理配套以促進醫病關係和諧。民眾黨團說，建立安樂死制度係保障人民生命尊嚴與實踐自主權之關鍵，賦予病患得依其自主意志選擇結束生命之權利，絕非放棄對生命的尊重，反而可使其死前的生活更有品質。國際研究與實證資料顯示，取得安樂死資格對病患來說宛若獲得最終保險，因而得到安心，更有超過半數有安樂死資格者，最後未執行，安樂死實為維護生命尊嚴的具體實踐與誠懇對待。民眾黨團表示，若台灣能透過嚴謹之法制化程序建立配套之醫療倫理規範，不僅能確保制度之正常運作，亦能釐清並減輕第一線醫療從業人員所面臨之倫理困境，更進一步促進醫病關係之和諧及社會互信。民眾黨團指出，台灣民眾黨主張推動安樂死之法制化。在確保病患出於真實自主意願、且經專業醫療評估確屬無法治癒且承受極大痛苦之前提下，由政府推動相關行政措施與法律規範之建置，以保障國民善終之權利，讓人在生命的最後一程，能擁有平靜、尊重與尊嚴。