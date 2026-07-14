我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨團今（14）日將提出「安樂死公投」交付年底大選一併舉行，盼今天在立法院會逕付二讀。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，公投案三讀的時間大概是在八月份，今天只是二讀，還沒有到三讀，對於公投案的部分，都盡量的予以尊重，因為畢竟還有時間來討論。民眾黨提案公投主文為「您是否同意政府將『安樂死法制化』，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志進行安樂死，以達到尊嚴善終？」。對此，傅崐萁表示，立法院是個民主的殿堂，各個政黨都對民眾關心的議題提出相關的法案來做討論。這次的公投案是反映全民的直接民意，大家非常踴躍提出各種不同的看法和共同的意見，「基本上我們都予以尊重，因為畢竟還有時間可以討論」。傅崐萁提到，公投案三讀的時間大概是在八月份，所以這段時間大家還是可以來做相關的意見討論，畢竟現在只是二讀，還沒有到三讀，所以對於公投案的部分，都盡量的予以尊重，因為畢竟還有時間來討論。