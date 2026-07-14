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南韓人氣女團TWICE成員周子瑜今（14）日傳出將不再與JYP娛樂續約，但仍會繼續以TWICE成員身分參與團體活動。消息曝光後，也讓外界再度回想起2016年轟動台韓兩地的「周子瑜國旗事件」。當時年僅16歲的她，只因在韓國節目中揮舞中華民國國旗，竟然遭到黃安舉報台獨，最後穿著一身黑衣、面容憔悴地錄製道歉影片，成為許多台灣人至今難忘的一幕。事件起於2015年底，子瑜登上韓國節目《My Little Television》時，與其他外籍成員分別拿著代表家鄉的國旗亮相，她手中揮舞的是中華民國國旗，並介紹自己來自台灣。之後，藝人黃安在微博指控她是「台獨」，事件迅速在中國大陸發酵，TWICE相關活動與代言也受到波及。2016年1月15日晚間，JYP娛樂在官方平台公開子瑜的道歉影片。畫面中，當時只有16歲的她穿著黑色上衣，獨自站在灰色背景前，神情疲憊、面容憔悴，手持稿件念出道歉聲明，並表示「中國只有一個」等內容。影片發布時間正值台灣總統大選前夕，立即在台灣社會引發強烈反彈。當時外界普遍質疑，一名未成年少女是否真能在巨大商業與政治壓力下自由表達立場；不過JYP事後否認曾強迫子瑜道歉，表示是在她父母赴韓討論後做出的決定。子瑜道歉影片曝光後，台灣朝野政治人物接連發聲力挺，事件也成為2016年總統大選前最受關注的話題之一。選後台灣智庫民調指出，「周子瑜事件」約影響一成選票，成為演藝事件牽動政治與社會情緒的罕見案例。