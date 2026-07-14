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▲甲骨文創辦人艾里森（圖／路透社／達志影像）

甲骨文（Oracle）董事長賴瑞·艾里森近來財富坐上雲霄飛車！美國時間7月13日，受外界對甲骨文人工智慧領域投入日益擔憂、加上股價連續一個月重挫影響，艾里森在全球富豪榜排名一口氣跌至第八位，淨資產幾乎腰斬，反被輝達執行長黃仁勳超車。截至13日下午，甲骨文股價再下跌約5%，正式跌破133美元關卡，相較6月1日盤中創下的250美元歷史高點，短短一個多月就重挫47%，累計蒸發市值高達4,940億美元（約新台幣15.9兆元）。甲骨文市值自去年9月觸及8,771億美元歷史巔峰以來，如今僅剩約3,830億美元，等於將近三分之二的市值瞬間蒸發。上週甲骨文股價單週重挫近20%，創下2001年網路泡沫以來最慘烈的單週表現，顯示這波賣壓來勢洶洶。持有甲骨文約40%股份的艾里森，本次財富再縮水80億美元（約新台幣2,592億元），最新身家為1,752億美元（約新台幣5.67兆元），略低於黃仁勳的1,763億美元，兩人差距僅一線之隔。回顧6月1日，艾里森一度以逾3,000億美元身家，短暫登上僅次於馬斯克的全球第二富豪寶座，短短一個多月後財富已蒸發1,248億美元（約新台幣4兆元），等於這一個多月來，他平均每天財富縮水超過40億美元，波動幅度堪稱驚人雲霄飛車。甲骨文本財年預計砸下700億美元投入人工智慧基礎建設，且不排除再追加250億美元，龐大支出計畫引發華爾街疑慮。標普全球已於本月9日下調甲骨文評等，認為儘管公司「快速擴張」的AI基礎設施業務前景可期，但短期內持續攀升的支出恐削弱財務體質。知名分析機構Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli更直言，甲骨文對本財年的銷售預期低於市場預期，這項結果「令投資人失望」，與博通近期公布財報後的市場反應如出一轍。另有分析師警告，除非OpenAI與Anthropic等AI大廠持續加碼採購運算資源，否則甲骨文目前的龐大支出計畫恐怕難以為繼。這波科技股震盪並非甲骨文獨有，同一天SpaceX股價也下跌約5%，馬斯克淨資產自SpaceX掛牌以來首度跌破9,000億美元大關，單日蒸發457億美元，最新身家降至8,716億美元。值得一提的是，艾里森近期還在籌劃另一盤大棋——與兒子大衛聯手，試圖透過派拉蒙旗下公司以1,110億美元併購華納兄弟探索頻道，若這筆交易順利過關，艾里森家族版圖將同時涵蓋CBS、CNN、HBO Max等多個重量級媒體品牌，成為他個人財富之外另一項備受矚目的布局。