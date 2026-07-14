我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LCP 例行賽首度引進「瑞士制賽制」，混合採用3戰2勝與5戰3勝制。（圖／LCP官方提供）

▲瑞士制結束後，4支晉級隊伍將進入季後賽，展開雙敗淘汰的5戰3勝賽事。（圖／LCP官方提供）

《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 LCP 第三賽季將於7月25日正式回歸，賽程將一路進行至8月30日，LCP 第三賽季最大亮點，在於例行賽首度引進「瑞士制賽制」，瑞士制階段混合採用3戰2勝與5戰3勝制，直到取得3勝晉級或吞下3敗淘汰為止，攸關晉級的關鍵第3戰將採5戰3勝，讓通往臺北決賽的每場勝負都更加關鍵充滿懸念。官方已公布首週對戰組合，第二賽段前4名隊伍將隨機對陣後4名，分別為 GZ 對上 MVK、SHG 迎戰 TSW、DFM 對決 GAM，以及 CFO 交手 DCG，後續輪次隊伍將與勝敗紀錄相同的對手抽籤配對，為確保多樣性，已交手過的隊伍原則上不再次對戰，且特定勝敗組的配對也有專屬規範以確保公平。瑞士制結束後，4支晉級隊伍將進入季後賽，展開雙敗淘汰的5戰3勝賽事，激烈爭奪兩張世界大賽門票。賽季終結時，累積冠軍積分最高者，將與季後賽前2名一同取得世界賽資格。若積分相同，則以季後賽名次為平手判定標準，完善的積分機制促使戰隊在每個階段都必須拚盡全力作戰。想親臨現場感受熱血氛圍的玩家注意，LCP 第三賽季首週門票將於7月15日中午12點開賣，觀眾可透過 KKTIX 網站或全家便利商店購票，票券提供當天所有賽事進場資格。備受矚目的臺北決賽週末，已敲定8月29日至30日於臺北和平籃球館舉行，冠軍隊伍將在此加冕為王。