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「台灣女兒」周子瑜今（14）日被韓媒爆出，與合作11年的JYP娛樂達成不續約共識，雖然未來仍會繼續參與TWICE團體活動，但個人演藝事業將何去何從，立刻成為外界關注焦點。其實子瑜離開JYP的跡象早浮上檯面，過去1年不只曾返台密會捧紅蔡依林的華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，爸媽還成立「瑜海娛樂股份有限公司」，本月初首度單獨返台開唱時，身邊更不見任何JYP經紀人或工作人員，一連串動作如今被翻出來看，似乎早有布局。子瑜去年6月6日返台時，被網友目擊現身台北信義區富邦美術館，同行的不只有媽媽黃燕玲，還包括華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及國際知名舞蹈家許芳宜。陳澤杉過去曾打造孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，尤其與蔡依林合作多年，是華語樂壇最具代表性的音樂推手之一，這組豪華陣容曝光後，立刻掀起子瑜準備單飛、進軍華語市場的謠言。當時甚至傳出，陳澤杉正在協助子瑜安排相關課程，雙方未來有望展開合作。對此，陳澤杉受訪時僅表示，自己與子瑜媽媽黃燕玲本來就是多年好友，當天只是一起碰面，自己也有提供一些建議，至於是否正在替子瑜規劃後續發展，沒有正面承認，也沒有直接否認。《NOWNEWS今日新聞》稍早詢問陳澤杉，截稿前尚未回應。到了今年5月，子瑜父母又被發現共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，由媽媽黃燕玲擔任代表人，爸爸周羿呈則擔任監察人，公司地址設在台南東區，與黃燕玲經營的咖啡廳地址相同。根據公司登記資料，營業項目不只包含藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製與音樂發行，還涵蓋流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯及化妝品等內容，幾乎與藝人工作能碰到的領域都有關。由於公司經營範圍相當完整，當時就有不少人推測，「瑜海娛樂」除了可能方便子瑜未來返台接洽活動，也不排除發展成正式娛樂公司，甚至培養或簽下其他藝人。另一個明顯變化則出現在本月初，子瑜7月2日從韓國仁川國際機場出發，準備返台參加高雄啤酒音樂節，這也是她出道以來首度以個人身分返台公開演出，現場可見媽媽一路陪同，身邊卻沒有任何JYP娛樂經紀人或工作人員，引發粉絲議論。不少粉絲當時就質疑，既然合約仍在效期內，公司理應派人協助海外行程及安全維護，社群上接連出現「怎麼沒有經紀人」、「公司至少要派人保護吧」等聲音。其實子瑜早在2022年首次面臨續約JYP時，就曾傳出考慮離開公司、另尋發展，最後仍選擇續約3年。如今合約於2026年7月到期，她確定不續約，但仍會繼續以TWICE成員身分參與團體活動，雙方沒有完全切割，只是個人經紀與未來發展，將有新的安排。