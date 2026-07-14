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NBA休賽季最大震撼彈詹姆斯（LeBron James）的下一站即將揭曉。根據知名NBA記者海恩斯（Chris Haynes）最新消息指出，詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）透露，目前團隊已停止接收各隊提出的招募方案，詹姆斯手中已經掌握所有必要資訊，目前他正處於最後的思考、決定階段，近期就可能宣布生涯下一支效力球隊。海恩斯在夏季聯盟轉播節目中透露，他曾與詹姆斯經紀人保羅進行交流，保羅表示：「我剛剛和里奇保羅聊過，他明確表示詹姆斯已經掌握了做出決定所需的所有相關資訊。所以現在，一切都取決於詹姆斯自己。目前他正處於『深思熟慮』的階段，我們完全可以期待，或者說希望他能在不久後的某個時間點正式做出決定。」這也意味著詹姆斯自由市場的第一階段已經告一段落。自從外界傳出他將離開效力多年的洛杉磯湖人後，多支球隊陸續向保羅表達興趣，希望透過經紀團隊將自身條件傳遞給這位4屆NBA MVP。不過如今詹姆斯已不再聽取新的招募簡報，接下來將由他自己評估最適合生涯末期的選擇。海恩斯直接點名了目前仍在決選名單中的六大豪強：邁阿密熱火、克里夫蘭騎士、金州勇士、丹佛金塊、明尼蘇達灰狼以及費城76人。目前與詹姆斯連結最深的球隊，包括克里夫蘭騎士、邁阿密熱火以及金州勇士。其中騎士隊因為「家鄉情懷」被視為最大熱門之一。詹姆斯生涯初期便效力騎士，曾帶領球隊在2016年完成史詩級逆轉，擊敗勇士奪下隊史首座NBA總冠軍。若能回到克里夫蘭，並以騎士球員身分結束職業生涯，對許多球迷而言將是一段完美劇本。而熱火同樣具備特殊意義。詹姆斯曾在2010年至2014年間效力邁阿密，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成「三巨頭」，連續4年闖進總冠軍賽並拿下2座冠軍。海恩斯在報導中也將熱火與騎士並列，顯示邁阿密仍具競爭力。至於勇士，近期則因追求詹姆斯動作頻頻受到關注。外界認為，勇士球星格林（Draymond Green）與詹姆斯私交深厚，加上柯瑞（Stephen Curry）也積極保持聯繫，可能成為勇士吸引詹皇加盟的重要因素。此外，海恩斯也提到丹佛金塊、明尼蘇達灰狼以及費城76人等隊伍仍在競爭行列，但相較前三支球隊，這些選項目前被視為較低調的「黑馬」。勇士近期積極追求詹姆斯的消息持續升溫。據外媒報導，格林日前與詹姆斯一同度假期間，雙方曾深入討論加盟可能性，而這次面對面交流也被認為讓勇士在競爭中增加優勢。此外，柯瑞也被曝出與詹姆斯保持直接聯繫，希望說服這位昔日最大對手加入勇士，共同在生涯末期挑戰總冠軍。詹姆斯作為今年自由市場最大咖球星，他的一舉一動也影響整個聯盟市場。包括庫明加（Jonathan Kuminga）等自由球員，都可能等到詹姆斯決定後，市場才會真正加速流動。