「目前這套國內選派制度已經實施2年多，不可能因為這次亞運突然改變，經過國內審訓，目前衝浪、運動攀登未達標準，不予派隊。」但李洋也承諾，亞運結束後會親自召集部會與發聲協會，一起商討未來選訓作法。

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「有些項目我們未來可能都會去重新調整（派隊標準）。希望在亞運結束後，我們在一些會議中可以取得一定共識，然後把完整的制度制定出來。」

▲我國運動攀登好手姚廷蓁（圖）、范植恩與林嘉翔取得名古屋亞運個人席次，卻未通過中華隊亞運組團評估；爭議核心不在國際資格是否有效，而是奧運、世運與亞運採取不同組團邏輯，現行制度又未進一步區分各單項實際資格模式。（圖／姚廷蓁提供）

運動部稍早例行記者會公布名古屋亞運中華隊代表團成員，共計482人、若加上後勤將衝破700人，堪稱史上最大團。針對衝浪、運動攀登不派隊爭議，運動部長李洋稍早親上火線正面回應，強調制度重要性，2項目評估後未達標準，近期關於亞運名單、派隊話題炒得火熱，從最早的衝浪好手自費訓練、卻被運動部告知不會派隊參賽，到昨日運動攀登選手姚廷蓁與教練吳彥儀出面，表示雖然努力搶下名古屋亞運席次，卻因國內訓輔會議決議不予派隊，最終無緣站上亞運舞台，讓亞運派隊話題，再度被推上風口浪尖。運動部副部長洪志昌也補充道，各項運動賽事規則、參賽標準、量級都一直在改變，「目前只有少數幾個項目，運動攀登有資格賽。我們未來會檢討該如何做，畢竟亞運只要報名就能參賽，最多可以報到1000多個。」「參賽資格是一個原則，但根據目前派隊辦法，還要送到審訊會議去討論，有達標我們當然就讓他們參賽。」洪志昌強調，包含衝浪、運動攀登都是這樣，未來更多項目都可能會辦資格賽，「但亞運有些參賽資格其實很寬大，像是連續幾年就會自動獲得參賽機會等等。」李洋則承諾，未來絕對會針對檢討相關審訓作法，「把機制拉進來、亞運培訓、參賽計畫裡面，全部一起討論才有意義。」李洋強調，目前現行規則就是如此，「這個東西跟比賽很像，就是你第1分上去已經很明確講出規則，但該怎麼讓大家知道這件事？」李洋透露，過去可能大家沒有重視這個這個規則，也沒有重點去宣導，