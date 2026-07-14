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韓國股市科技股崩跌，週一美股收盤，SK海力士ADR重挫9.3%，扭轉上週五近13%的升幅，損失並擴大到相關槓桿ETF。有中國財經媒體分析，本週全球晶片股以「黑色星期一」開場，接下來將開啟新一輪財報季，在AI前景受到廣泛關注的背景下，艾斯摩爾（ASML）、台積電（TSMC）能否頂住壓力成為焦點。根據《第一財經》報導，韓國金融監督院的數據顯示，韓國全市場單日強制平倉總額3442億韓元，其中，散戶持股佔槓桿盤92%，短期全倉押注記憶體晶片，承受波動能力極弱，截至週一為止，韓國全市場累計超過‌120萬‌槓桿散戶的帳戶，觸及保證金追繳線，其中約‌32萬至36萬‌個帳戶已被券商全額強制平倉，導致本金清零，部分帳戶甚至倒欠券商錢。分析認為，海力士暴跌的基本面催化劑，在於當前市場投資者預期不夠理性，埋下巨大風險隱患，韓國股市的交易主力是散戶，籌碼結構高度脆弱，SK海力士極易出現極端波動。這種恐慌情緒隨後傳導到美股市場，引發華爾街半導體板塊普遍性拋盤，美光科技等記憶體儲存晶片企業，股價同步跳水。加密資訊平台Coin Bureau創辦人警告，美韓股市綁定程度達到歷史新高，而且2大市場高度集中科技板塊，行情互相傳導、共振放大波動，這種循環連動的行情值得投資人警惕。報導並提到，週二起美國大型銀行股將開啟新財報季，在人工智慧前景受到廣泛關注的背景下，本週將公布業績的ASML和台積電能否頂住壓力成為焦點，現在的情況相當微妙，特別是被寄予厚望的標的，只要業績不符合預期，哪怕差距並不大，股價就可能迎來2位數暴跌。分析也指出，從流動性邏輯來看，SK海力士赴美上市，與SpaceX掛牌的時間很近，海量資金被新股分流抽離二級市場，大量流動性被新股吸納後，存量資金配置趨於停滯，成交萎縮，進一步放大股價波動，再加上中東局勢動盪、地緣利空，也讓晶片板塊震盪被更加放大。