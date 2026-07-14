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金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日參加美國世紀名人高爾夫錦標賽，在記者會上接受採訪時，親自透露了他招募自由球員詹姆斯（LeBron James）加盟勇士的「遊說話術」，希望詹姆斯能一起和他們享受籃球、並提升球隊下限。除了強調球隊競爭力，柯瑞更幽默地打出高爾夫牌，直言灣區有非常棒的球場。當被問及如何向詹姆斯推銷勇士時，柯瑞大方分享了他的招募台詞：「我的說詞是：『你想不想好好打籃球，並和懂得如何打球的隊友並肩作戰？來提升我們球隊的下限，增強今年的整體競爭力吧。』而且，灣區還有很棒的高爾夫球場。」柯瑞目前正與弟弟塞斯（Seth Curry）及父親戴爾（Dell Curry）一同在太浩湖參加高爾夫名人賽。雖然處於休賽季的放鬆狀態，但勇士隊的補強動向依然是媒體關注的焦點。柯瑞日前向媒體毫不掩飾對詹姆斯的欣賞，直言自己非常希望能與他同隊打球，並期盼這能很快成為現實。詹姆斯目前正在考慮他第24個NBA賽季的去向。據報導，勇士球團為了等待詹姆斯的最終決定，目前在自由市場上處於「按兵不動」的狀態，保留陣容彈性以探索簽下這位超級巨星的可能性。這份等待甚至影響了柯瑞親弟弟的動向。上賽季效力於勇士的塞斯目前仍是完全自由球員，儘管他具備出色的外線能力，是勇士板凳席上的合理輪替人選，但球團必須先確認是否能簽下詹姆斯，才能處理後續的陣容名單。柯瑞的招募言論在美國知名論壇Reddit上也引發熱烈討論。許多球迷拿詹姆斯討厭曼菲斯客場飯店的趣聞開玩笑，紛紛留言：「如果詹姆斯不加盟曼菲斯灰熊，他就不用住那間他討厭的飯店了」、「我想不到比這更好的招募理由了」。也有球迷針對這場媒體追逐戰表示：「要詹姆斯加盟就必須忍受這種媒體馬戲團，柯瑞一定被問煩了。」隨著總教練科爾（Steve Kerr）已確認續約2年，加上新助教的加入，勇士的新賽季藍圖正逐漸成形。現在勇士全隊上下都在等待，看看這對歷史級的夢幻組合是否能在灣區成真。