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強調語音輸入出錯 劉書彬：最重要的是運動政策

駁斥「蹭世足」質疑！喊話提升國民士氣

民眾黨立委劉書彬日前因發文談世界盃足球賽，卻將挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）名字誤寫成「Holland」，甚至把影像輔助裁判（VAR）誤植為「VR」，引發外界質疑「不懂又想蹭」。劉書彬今（14）日出面回應，坦言自己檢查不夠仔細，但也喊話外界應聚焦她真正想討論的，是台灣足球向下扎根及運動政策，而非放大文字疏失。劉書彬表示，感謝媒體關注她的發文，但希望大家把焦點放在世界盃足球賽，以及她向運動部提出的建議。劉書彬指出，因為是在手機上透過語音輸入完成貼文，檢查不夠仔細而出現錯字，對於相關文字上的錯誤，她已經立即修正。劉書彬強調，比起討論錯字，更重要的是回到她在立法院審查運動部預算時所提出的主張，希望台灣能藉由足球運動向下扎根，打造全民參與的運動文化。劉書彬指出，早在7月1日審查運動部預算時，她就曾向運動部長李洋建議，應借鏡世界各國推動足球的經驗，像是人口僅約50萬的維德角，以及人口相對不多的挪威，都能透過足球運動凝聚民心、提升國家士氣，充分展現體育賽事所帶來的社會影響力。劉書彬也提到，台灣或許也能朝日本、韓國的方向去擴充運動能量，落實這樣的賽事精神，從基層開始培養足球人口，透過「一顆足球就能玩」的低門檻運動，培養全民運動習慣，同時提升國民意識與團隊精神。針對外界質疑不懂世足又想蹭，劉書彬也嚴正否認並反問：「你有看嗎？」更進一步強調自己撰寫的文章長達1200字，可以看到裡面有非常多細節，而且僅在賽事結束半小時便發出貼文，「我要蹭嗎？這個不太可能啦！」