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中聯油脂致癌油風暴持續，行政院長卓榮泰今（14）日下午將到立法院針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」進行專案報告。不過，國民黨文傳會主委陳以信一早發聲明表示，卓榮泰下午專案報告前，應先向國人鄭重道歉，否則不該讓他上台報告。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，「我想，這個事情是一個最基本」，到現在為止，這件事情發生了這麼久，沒有人講得清楚，也沒有人願意負責、也沒有任何人道歉。對於黨中央要求卓榮泰先道歉再到院會進行報告，國民黨立委徐巧芯表示，「要求卓榮泰要道歉、下台，這個一向是我們的主張」，先前在衛環委員會的時候，國民黨也強調了，這件事情很清楚的，卓榮泰應該要下台，然後衛福部長石崇良應該要下台，必須要負上政治責任，不能說這麼大的一個事情，到現在都還沒處理好，結果沒有任何一個人負上政治責任。徐巧芯說，這次的毒油事件，政府的做法已經失能，而且讓大家覺得非常不可思議，如果現在賴清德還不願意站出來，不開國安會議、不親自的說明，然後整個政府體系裡面，卓榮泰也沒事，石崇良也沒事，沒有人為了這件事情負政治責任下台，這個才是讓大家覺得最荒誕的地方。傅崐萁也說，「我想這個事情是一個最基本」，到現在為止，這件事情發生了這麼久，也沒有人講得清楚，也沒有人願意負責，也沒有任何人道歉。這是什麼樣的一個賴政府？他們真的很詫異，到現在為止，完全沒有對國人有任何一絲一毫的覺得他們該負責任。