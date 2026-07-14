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首日湧150對報名 盧秀燕：希望把婚禮辦到最好

台中市長盧秀燕將於10月20日搭機前往日本沖繩，在飛機上為66對新人主持全台首場「空中聯合婚禮」。外界關注她是否趁此機會「順便」展開任內第二次訪日行程，盧秀燕今（14）日受訪時斬釘截鐵表示「沒有！」強調此行目的非常單純，就是擔任證婚人、把婚禮辦好。她也笑說，如果因為大家關注她，讓聯合婚禮受到更多矚目，「那就達到行銷的目的。」台中市政府民政局昨天舉辦市民聯合婚禮開放報名記者會，宣布首度推出全國首創的「空中聯合婚禮」，盧秀燕將搭乘自台中國際機場飛往日本沖繩的班機，在機上為66對新人證婚。由於市府曾表示，市長抵達沖繩後不會立即返台，因此引發外界聯想，是否將安排城市交流或訪日行程。盧秀燕表示，台中市聯合婚禮已舉辦多年，市府每年都希望突破傳統、加入新創意，因此這次集思廣益，打造全國首創的空中婚禮，把過去贈送鍋碗瓢盆等禮品的經費改成送機票，希望為新人留下更難忘的人生回憶。她指出，活動開放報名第一天就吸引超過150對新人登記，反應相當熱烈，由於名額只有66對，她特別要求民政局務必以公開、公平、公正的方式辦理，讓這項創新活動兼顧公平性，也真正達到改革與創新的目標。至於外界關心她完成證婚後是否安排訪日、拜會重要人士，盧秀燕再次強調，「沒有！」她笑說，此行就是希望把婚禮辦好，把主持人、證婚人的角色做好。「如果因為大家關注我，讓聯合婚禮受到更多矚目，那就達到行銷的目的了。」她也藉機向民眾喊話，歡迎符合資格的新人踴躍報名，共同參與這場別具意義的空中婚禮。