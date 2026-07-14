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韓國股市近期受到追蹤三星和SK海力士的2倍槓桿ETF影響，指數連番大跌，於14日盤中多空交戰激烈，呈現極度劇烈的震盪走勢，SK海力士盤中再度下挫6%。韓國證券分析師指出，這波賣壓來自散戶大舉拋售。韓國綜合股價指數週二盤中開殺，指數下跌334點，跌幅達4.9%，指數跌至6472點。SK海力士盤中跳水，大跌超過8%，也使得槓桿ETF再度重摔。根據韓聯社報導，在KOSPI現貨市場方面，今日早盤與前一日操作相反，機構法人與外資今日分別淨買超1.9兆韓元與4,000億韓元，積極為指數注入上行壓力；然而，個人投資者（散戶）卻大舉淨賣超近2.3兆韓元，壓制了反彈力道。報導提到，前一日因市場對AI產業投資的持續性，以及半導體景氣能否長期擴張產生疑慮，導致韓股大跌。不過，今日部分市場人士指出「昨日跌幅已深、出現超賣現象」，因而吸引反彈承接買盤在開盤初期流入。KB證券研究員李恩澤（音譯）表示：「目前很難說股市的籌碼面已經完全解套，隨著時間逼近7月下旬，股市已逐漸進入超賣區間。」未來資產證券研究員金錫煥（音譯）分析：「比起地緣政治衝突（戰爭），半導體產業動態對市場的影響更為顯著。目前以金融投資和私募股權基金為主的機構買盤，正與散戶的賣壓激烈交鋒，試圖尋求反彈契機。」韓聯社指出，隨著國際局勢利空盤旋，投資人信心轉趨脆弱，包含西德州中質原油在內，國際油價暴漲約9%。同時，外媒也接連報導指出，聯準會在本月底舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，宣布升息的機率已高達50%左右。