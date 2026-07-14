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掌握時代特色 史料閱讀為核心

台北市高中歷史教師群：中間偏易

全教會：研究方法融入歷史大考題型

分科測驗今（14）日第二天第一科考歷史，共有1萬9466名考生參加，佔總報名人數49.6%。大考中心指出，本試卷歷史知識點並無冷僻、易混淆的考點，學生若能有效掌握基本歷史知識及能力，整卷並不難作答。入闈審題高中歷史老師指出，本卷考察「時代特色」的試題頗多，以第6題為例，學生一方面要對法國大革命發生的時間（1789年）有基本認識，同時，也要對其對法國社會的影響有一定程度的理解，才能順利答題。另如第15題的情境是一位中國外交官員因說出歐洲政教較中國進步，就受到社會及政府的批判。學生需先判斷這位外交官員所言並非當時的主流意見（否則就不會引起公憤），進而推理出這是晚清自強運動期間下的時代情境。本試卷對於族群、社會、性別等多重公民身分的敏察覺知，具有肯認多元、重視人權與性別的責任意識。例如第2題與第30 題以戰後榮民入題、第17題以噶瑪蘭族權利復振運動為題、第22題以美國原住民遷徙問題入題、第32題與41-43題組以女性入題，除了對應選修課程的學習外，亦呈現對社會關懷的重視。入闈審題高中歷史老師指出，本卷難度屬難易適中，具一定鑑別度。從作答線索上來看，題目皆有具體線索呈現於題文，學生正確解讀文意，可據以作答；從閱讀上來看，艱澀難懂的文言用字，有加註說明，並不難判讀。整體來說，本卷以測驗閱讀理解分析史料的能力為主。台北市高中歷史教師群則認為，本次難度中間偏易。以測驗學生閱讀理解分析史料的能力為主，不少題目需要融入歷史探究的方法，能根據史料證據做出正確的判讀，而且在表達的時候需要依據題意，並依據邏輯推理與歷史變遷脈絡，才能正確作答。試題分布比較多元豐富，不同於以往略古詳今。高中教師群指出，試題內涵主要集中在國家形塑與政治軍事以及文化思想（階級、性別、族群、探究），108課綱中所強調的人群移動主題，在此次測驗仍占一定比例。混合、非選擇題中題型多為資料閱讀題，由數則資料組合而成，題幹雖不長但資訊複雜不易理解，學生必須找出問題的核心，才能理解史料的意義與重點。全教會則指出，宗教類試題明顯變多，如果考生平常對這類議題較不熟悉，可能會對得分相對不利。另，高三選修歷史比例增加，推測可能原因是希望讓高三下學期的學習維持正常，因此將該冊的題數增加，如：族群、醫療史、藝術史、科技史、性別史等。